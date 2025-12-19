Bono navideño en Corrientes: cómo se pagarán los $500.000 para estatales y jubilados

En una jornada clave para el bolsillo de los trabajadores públicos, el Gobierno de Corrientes oficializó este viernes un paquete de medidas económicas destinadas a fortalecer el consumo y asistir a las familias durante las festividades de fin de año.

Los anuncios incluyen un bono de Navidad, una canasta con productos subsidiados y promociones agresivas con la entidad financiera provincial.

Cronograma del Bono de Navidad

El beneficio extraordinario para la administración pública provincial será de $500.000 en total. Según se detalló, el pago se instrumentará en tres tramos consecutivos para garantizar previsibilidad durante el receso de verano:

Diciembre: $100.000 (se abona con los haberes del mes).

Enero: $200.000.

Febrero: $200.000.

Canasta Navideña y ahorro con el Banco de Corrientes

Fruto de un acuerdo entre el Ejecutivo, el Banco de Corrientes y la Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios, se presentó la Canasta Navideña 2025. La misma tiene un valor base de $11.990, lo que ya representa un 30% de ahorro respecto a los precios de góndola.

La canasta está compuesta por siete productos: una sidra etiqueta blanca, un ananá fizz, un pan dulce, un budín, un turrón y garrapiñada.

Sin embargo, el beneficio es mayor para los clientes del banco provincial:

Promo Navidad (22, 23, 29 y 30 de diciembre): pagando en un pago con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard, se aplica un 40% de descuento adicional . Con esta rebaja, el precio final de la canasta cae a $7.194 , logrando un ahorro total del 58% frente al mercado tradicional.

Especial Fiestas con MODO: para los días 19, 20 y 21 de diciembre, y el 3 y 4 de enero, habrá reintegros del 40% en comercios adheridos utilizando la billetera virtual.

Vigencia y alcance

El acuerdo de precios y las promociones bancarias regirán desde este 22 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026. Las autoridades destacaron que estas medidas buscan inyectar liquidez en el comercio local y asegurar que las familias correntinas puedan acceder a los productos típicos de las fiestas a precios accesibles.

Los detalles sobre los locales adheridos y condiciones técnicas de compra pueden consultarse de manera actualizada en el sitio oficial de la entidad financiera.