Ranking de gobernadores: cómo le fue a Juan Pablo Valdés en su primera medición como funcionario

A poco más de una semana de haber asumido el Ejecutivo provincial, Juan Pablo Valdés logró posicionarse con fuerza en el escenario político nacional. De acuerdo al ranking de gobernadores elaborado por CB Consultora correspondiente a diciembre de 2025, el mandatario correntino ocupa el sexto lugar en nivel de aprobación entre sus pares de todo el país.

El estudio, realizado sobre más de 17.000 casos en las 23 provincias y CABA entre el 10 y el 14 de diciembre, revela que Valdés cuenta con una imagen positiva consolidada del 55% (compuesta por un 30,7% de imagen "muy buena" y un 24,3% "buena"). En contrapartida, su imagen negativa se sitúa en el 36,5%, mientras que un 8,5% de los consultados optó por no contestar.

El podio nacional y los más relegados

El ranking de este mes es encabezado por Osvaldo Jaldo (Tucumán) con el 60,3%, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con el 58,6% y Marcelo Orrego (San Juan) con el 56,9%.

En el extremo opuesto, los gobernadores con menor nivel de aprobación son Alberto Weretilneck (Río Negro) con el 46,1%, Ricardo Quintela (La Rioja) con el 46,8% y Axel Kicillof (Buenos Aires) con el 47,2%. Como dato destacado, pese a estar en el fondo de la tabla, Weretilneck fue quien más creció (+2,8 puntos), mientras que Gildo Insfrán (Formosa) registró la caída más pronunciada del mes (-3,6 puntos).

Claudio Polich, en el puesto 11° de intendentes

En el apartado de jefes comunales, el intendente de Corrientes Capital, Claudio Polich, también inició su mandato con números favorables. Se ubica en el puesto 11° del ranking federal de intendentes, con una imagen positiva del 51,3% frente a una negativa del 38,2%.

A nivel nacional, el ranking de intendentes es liderado por:

Gustavo Sastre (Puerto Madryn): 60,2% Jorge Jofré (Formosa Capital): 59,7% Leonardo Stelatto (Posadas): 59,3%

Los peores calificados en este rubro son Walter Cortés (Bariloche) con apenas un 35,1% de aprobación y Julio Alak (La Plata) con el 36,4%. El mayor crecimiento en este sector lo protagonizó Walter Vuoto (Ushuaia), mientras que la caída más fuerte fue para Roy Nikisch (Resistencia).