Papelón de Lisandro Almirón: elogio a Milei y celebró obras para Corrientes que eran de Unión por la Patria

Una situación insólita se vivió en la Cámara de Diputados durante el tratamiento del presupuesto nacional. El protagonista fue el correntino Lisandro Almirón, referente de La Libertad Avanza (LLA), quien en su discurso defendió la gestión de infraestructura del Gobierno nacional citando un anexo de obras que, en realidad, pertenecía a la oposición.

Almirón inició su intervención destacando que la administración de Milei "escucha" las demandas de las provincias. "Quiero mostrarles a todos aquellos que hablaban de que en Corrientes estaban paradas algunas obras, pero las principales hoy están incluidas en el presupuesto", afirmó el legislador antes de leer un extenso listado.

El listado de la polémica

El diputado libertario enumeró proyectos estratégicos como la Ruta Nacional 126 (tramo Sauce-Curuzú Cuatiá), el acceso a la autovía de la ciudad de Corrientes, y mejoras en las rutas 119, 12 y 120. Incluso celebró la supuesta inclusión en el artículo 27 del segundo puente Chaco-Corrientes, vinculándolo a las promesas de campaña de Milei.

En su defensa del modelo oficialista, Almirón sostuvo que el equilibrio fiscal y la baja del riesgo país eran los factores que permitían "estar hablando de las obras que se están terminando", en referencia a la Autovía 12 que está en ejecución, pero con un avance moderado.

La respuesta de Unión por la Patria

El error quedó expuesto cuando el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, pidió una interrupción para aclarar la situación. Con sorpresa, Martínez reveló que lo que Almirón acababa de leer no figuraba en el proyecto del Ejecutivo nacional, sino en el dictamen de minoría presentado por su propia bancada.

"No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos nosotros", disparó Martínez. El jefe de la bancada opositora precisó que esos puntos específicos para Corrientes habían sido impulsados por los diputados Raúl Hadad y Nancy Sand.

Tras el fallido del legislador correntino, Martínez lo invitó irónicamente a acompañar con su voto el dictamen de la oposición para que esas obras, que el propio Almirón consideró esenciales, puedan integrarse al texto definitivo que será ley.