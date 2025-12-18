Presupuesto 2026: división chaqueña en una votación decisiva para el Gobierno de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el Presupuesto 2026, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei para el próximo año y una prueba clave de su capacidad de articulación parlamentaria. El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, frente a 97 negativos y 19 abstenciones, en una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos.

El acompañamiento al texto enviado por el Poder Ejecutivo llegó desde La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y un grupo de legisladores vinculados a gobernadores peronistas que decidieron respaldar la hoja de ruta económica de la Casa Rosada. Del otro lado, los bloques opositores cuestionaron el contenido social del presupuesto y alertaron sobre recortes sensibles.

Según las proyecciones oficiales, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre del año próximo. Entre los aspectos más controvertidos se destacó la eliminación de las metas de financiamiento mínimo para educación y ciencia, punto que concentró gran parte de las críticas.

Uno de los momentos clave de la sesión estuvo dado por la discusión del mecanismo de votación. El oficialismo logró imponer la aprobación del texto por capítulos completos, en lugar de hacerlo artículo por artículo, una estrategia orientada a sostener el capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. Finalmente, ese apartado fue rechazado por la oposición, lo que marcó un límite político al avance del Gobierno en áreas sociales.

Cómo votaron los diputados chaqueños

En ese escenario, la delegación chaqueña en la Cámara baja mostró una fractura nítida:

A favor del Presupuesto 2026

Guillermo Agüero

Rosario Goitia

Gerardo Cipolini

Carlos García

En contra

Julieta Campo

Sergio Dolce

Aldo Leiva

Discursos opuestos

Los diputados nacionales por Chaco Guillermo Agüero y Aldo Leiva expusieron en el recinto las dos miradas que atravesaron el debate del Presupuesto 2026. Mientras el legislador radical defendió la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal y dotar al Ejecutivo de una herramienta de gestión, el referente de Unión por la Patria cuestionó con dureza el proyecto y lo calificó como un esquema de ajuste que profundiza las desigualdades territoriales y sociales.

Agüero fue el primer chaqueño en tomar la palabra y respaldó el tratamiento del presupuesto tras dos años de prórrogas, al considerar que la previsibilidad fiscal es un punto de partida ineludible para la administración del Estado. En ese marco, sostuvo que el orden de las cuentas públicas debe ubicarse por encima de las diferencias ideológicas y pidió combinar responsabilidad fiscal con una mirada federal que atienda las particularidades de las provincias postergadas, especialmente en el Norte Grande.

En la vereda opuesta, Leiva protagonizó uno de los discursos más duros de la sesión al rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Denunció recortes en áreas sensibles como universidades y discapacidad, cuestionó la falta de obras y partidas para Chaco y acusó al oficialismo y a sus aliados parlamentarios de avalar un modelo que, según afirmó, prioriza a los mercados por sobre las necesidades sociales y productivas del interior del país.