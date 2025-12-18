Capitanich cuestionó la reforma laboral y advirtió que “mezcla derechos laborales con un fuerte ajuste fiscal”

En el inicio del plenario de comisiones del Senado que analiza la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, el senador nacional Jorge Capitanich desplegó una intervención técnica y política de alto voltaje, en la que cuestionó la arquitectura del proyecto, advirtió sobre posibles vicios de constitucionalidad y alertó por el impacto fiscal negativo sobre las provincias.

El exgobernador del Chaco comenzó su exposición señalando que la iniciativa contiene 197 artículos distribuidos en 26 títulos, con dos núcleos claramente diferenciados: por un lado, una reforma laboral que modifica derechos de los trabajadores y la negociación colectiva; por otro, un paquete tributario cuyo costo fiscal estimó en casi 12 mil millones de dólares, equivalente a cerca de dos puntos del PBI. “Son dos paquetes absolutamente distintos en términos cualitativos”, sostuvo, y remarcó que esa combinación tiene consecuencias directas en el reparto de recursos.

Capitanich puso el foco en el procedimiento legislativo y recordó que la Constitución Nacional establece reglas específicas para el tratamiento de leyes vinculadas a contribuciones y coparticipación. Citó los artículos 52, 75 inciso 2 y 77, y sostuvo que el proyecto vulnera el principio histórico de “no tributación sin representación”, al avanzar sobre materias cuya cámara de origen debería ser Diputados. “Esto no es una cuestión menor: estamos hablando de recursos que afectan a las provincias argentinas”, enfatizó.

En ese sentido, detalló que la derogación o reducción de impuestos contemplada en la iniciativa implica una pérdida significativa para las jurisdicciones subnacionales. Enumeró, entre otros puntos, 2.179 millones de dólares por reducción de impuestos a sociedades comerciales, 548 millones por cambios en tributos coparticipables y el impacto del Fondo de Asistencia Laboral, que —según explicó— desfinancia indirectamente el sistema de seguridad social y limita las transferencias compensatorias a 14 provincias con déficits previsionales.

Propuestas del exgobernador

Más allá de las críticas, el senador chaqueño planteó una serie de preguntas concretas y propuestas alternativas. Cuestionó la derogación de estatutos específicos, como el Estatuto del Viajante y el Estatuto del Periodista, y se mostró dispuesto a debatir estrategias de formalización del empleo sin recortar derechos. En ese marco, propuso perfeccionar normas vigentes como la ley de corresponsabilidad gremial para trabajadores rurales, la ley de trabajadoras de casas particulares y el régimen de promoción para micropymes, al que calificó como una herramienta eficaz para reducir la informalidad.

Capitanich respaldó sus planteos con datos del mercado laboral y recordó que existe un universo de millones de trabajadores potencialmente formalizables, especialmente en el sector rural, el trabajo doméstico y las pequeñas unidades productivas. A su criterio, mejorar y ampliar los incentivos vigentes tendría un impacto mucho mayor que avanzar en una reforma que, según advirtió, “ajusta, quita recursos y debilita el federalismo”.

La intervención del exgobernador se dio en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición y cuestionamientos al funcionamiento de las comisiones. El debate continuará en los próximos días, en el marco de las sesiones extraordinarias, mientras el Gobierno busca los votos necesarios para emitir dictamen y avanzar con una de sus reformas estructurales más sensibles.