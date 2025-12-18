Presupuesto 2026: Corrientes aportó cuatro votos a favor, pero un legislador de Valdés frenó el recorte a universidades

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Presupuesto 2026, una hoja de ruta económica que proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar a $1423 para el cierre del próximo año. En este escenario, la representación de Corrientes tuvo un papel dual: acompañó la iniciativa en general pero fue determinante en el rechazo de puntos sensibles vinculados a la educación superior y discapacidad.

La sesión representó el estreno en las bancas de Virginia Gallardo, Diógenes González y Raúl Hadad, quienes asumieron sus cargos el pasado 10 de diciembre.

El tablero de votación de los correntinos

En la votación general, que terminó con 132 votos positivos, Corrientes aportó cuatro voluntades. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) votó a favor, integrado por Lisandro Almirón, Federico Tournier y la debutante Virginia Gallardo. A ellos se sumó Diógenes González, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien responde directamente al gobernador Gustavo Valdés.

Por el contrario, el bloque del peronismo correntino mantuvo un rechazo orgánico. Nancy Sand, Christian Zulli y Raúl Hadad (Unión por la Patria) votaron en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional.

El quiebre por las universidades y discapacidad

El momento de mayor tensión se vivió durante la votación del Capítulo XI. El Gobierno nacional buscaba, mediante el artículo 75, derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Para evitar una derrota artículo por artículo, los estrategas libertarios propusieron votar por capítulos completos, apostando a que la oposición no se animaría a rechazar el bloque entero.

Sin embargo, la estrategia falló. El Capítulo XI fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos. En este apartado, la provincia de Corrientes fue clave: Diógenes González (UCR) se desmarcó del apoyo inicial al presupuesto y votó en contra, sumándose a la postura del bloque peronista (Sand, Zulli y Hadad). Los únicos votos correntinos a favor de este recorte fueron los de los tres legisladores de La Libertad Avanza.

Este movimiento de González refleja la postura del gobierno de Gustavo Valdés de defender el financiamiento de las universidades públicas, un tema que ya había generado roces previos entre la provincia y la Casa Rosada.