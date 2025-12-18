Presupuesto 2026 en Corrientes: media sanción del Senado y tratamiento clave en Diputados

En una sesión especial clave para la gestión provincial, la Cámara de Senadores de Corrientes aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General 2026. La iniciativa obtuvo la mayoría especial de dos tercios necesaria, con 10 votos afirmativos contra 4 negativos, y fue girada de inmediato a la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento exprés este mismo viernes.

La ley proyecta un cálculo de recursos y gastos que supera los $3 billones, cifra que el oficialismo definió como fruto de un análisis "responsable y minucioso" del escenario económico actual.

Inversión pública y salarios estatales

El senador Gustavo Valdés destacó la relevancia de la norma y subrayó que el presupuesto contempla 16 puntos específicos destinados a inversión en políticas públicas. Según el legislador, la hoja de ruta para el próximo año garantiza la estabilidad financiera necesaria para cumplir con los compromisos salariales.

"El presupuesto otorga un 42% más a educación, 37% a salud y 32% a seguridad", detalló Valdés. Además, remarcó que se prevé un aumento del 33% en la coparticipación a municipios, asegurando el pago de haberes y el aguinaldo para los empleados estatales activos y jubilados.

El senador también resaltó la solvencia fiscal de la gestión provincial: “Hoy Corrientes es una de las provincias más desendeudadas y con menor presión fiscal del país. Con esta aprobación, el Gobierno podrá gestionar de la mejor manera el próximo ejercicio”.

Reclamo a la Corte Suprema

Durante la misma sesión, el Senado correntino aprobó una resolución para instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que dé continuidad a los procesos de competencia originaria iniciados por la Provincia contra el Estado Nacional. Se trata de demandas vinculadas a fondos y recursos coparticipables que Corrientes reclama en el marco del federalismo fiscal.