Bono navideño en Corrientes: Valdés confirmó que los anuncios serán este viernes

En el marco del lanzamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés trajo alivio a los trabajadores del sector público al confirmar que este viernes realizará los anuncios oficiales referidos al bono navideño.

“Seguramente el viernes vamos a estar haciendo el anuncio junto a otras medidas que también van a poder tener los empleados públicos”, afirmó el mandatario. El esquema financiero se trabaja junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Canasta navideña y beneficios

Además del bono, se espera la presentación de la tradicional canasta navideña. Este programa oficial suele incluir descuentos en una lista de 7 a 10 productos de primera necesidad, facilitando el acceso a los artículos típicos de las fiestas para las familias correntinas.

Ejes de gestión: eficiencia y modernización

Por otra parte, Valdés encabezó la primera reunión de gabinete en el Centro Administrativo para delinear las prioridades del nuevo gobierno. Durante el encuentro, el mandatario bajó lineamientos estrictos a sus ministros sobre la operatividad de sus carteras.

“Le estamos pidiendo que la modernización y la eficiencia del gasto sean esenciales”, señaló el gobernador. En este sentido, remarcó que la etapa de asunción ha terminado y que la prioridad actual es el orden y el desarrollo: "Los correntinos esperan que estemos trabajando todos los días para el futuro".