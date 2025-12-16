Juan Pablo Valdés lanzó la Fiesta Nacional del Chamamé: serán 10 noches en "un contexto de economía compleja"

Con el eslogan “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este martes el lanzamiento oficial de la 35º Fiesta Nacional del Chamamé. Durante la ceremonia, el mandatario confirmó que la celebración mantendrá sus tradicionales 10 noches en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y destacó el valor cultural de este género, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace exactamente cinco años.

“Más que una fiesta nacional, es una fiesta mundial. El chamamé es nuestra forma de ser, nuestra forma de socializar y de hacer correr nuestras penas”, expresó Valdés, subrayando la responsabilidad de su nueva gestión en sostener el prestigio alcanzado por el evento.

El gobernador abordó de frente la situación financiera del país y defendió la realización del festival: “En un contexto de economía compleja, vamos a hacer un esfuerzo realmente haciendo una inversión para lograr estos 10 sapucay”.

“A muchos quizás les pueda parecer un gasto, pero yo les aseguro que cuidar nuestro chamamé y valorar nuestras raíces es sumamente necesario. El chamamé está resurgiendo y nosotros tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes sigan encontrándose en esta música”, enfatizó el mandatario provincial.

Una grilla con grandes nombres y nuevos valores

Por su parte, la flamante presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó que la fiesta busca abrazar la diversidad y la profundidad de una "cultura viva". Según adelantó la funcionaria, la programación artística combinará a los referentes más consagrados con las nuevas promesas del género.

“Tendremos una grilla que pondrá en el escenario mayor a los artistas más destacados y esperados, pero también recibiremos a artistas de nivel nacional e internacional que llegarán a honrar nuestro querido chamamé”, detalló Sánchez.

Además, confirmó que la celebración no se limitará al anfiteatro: habrá bailantas, actividades comunitarias y dispositivos territoriales para llevar la música a distintos espacios de la provincia, reafirmando su carácter participativo e inclusivo.

Aniversario UNESCO

El lanzamiento coincidió con el quinto aniversario de la declaración del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (16 de diciembre de 2020). Valdés recordó el rol del exgobernador Gustavo Valdés en ese logro y reafirmó que el pueblo correntino es el "custodio" de este bien mundial.