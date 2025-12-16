Posadas difundió el balance del Registro de Personas Desaparecidas y pidió denunciar de inmediato

La Municipalidad de Posadas presentó el informe anual del Registro de Personas Desaparecidas, Perdidas y/o Extraviadas en la Sala de Usos Múltiples de su sede central, con participación de la Policía de Misiones y del área provincial de Derechos Humanos. Durante el encuentro, las autoridades destacaron los avances del dispositivo y su rol clave para acelerar las búsquedas.

Según informó la Municipalidad de Posadas, el registro funciona desde hace varios años y fue impulsado durante la gestión del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto, en el marco de la ordenanza N° 1/59, que establece el alcance del sistema para todas las franjas etarias dentro del ejido municipal.

La directora de Derechos Humanos, Florencia Salgado, subrayó que el objetivo es estrictamente humanitario: “No estamos acá para juzgar el motivo sino para ayudar a que la persona vuelva, que aparezca sana y salva”. En términos de resultados, precisó que 147 personas ingresaron al registro en 2025, de las cuales la gran mayoría ya fue hallada, y sólo dos continúan en búsqueda.

Carbón Blanco: la Justicia frenó un viaje a China de la hija de Carlos Salvatore por peligro de fuga

Alerta temprana y fin de los mitos

Uno de los ejes del balance fue desarmar creencias que demoran las denuncias. “Hay que dejar de lado la idea de esperar 24, 48 o 72 horas”, remarcó Salgado. La indicación es denunciar de inmediato cuando una persona no se encuentra donde debería estar y no hay novedades de su paradero.

En ese sentido, la funcionaria valoró el rol de la Policía de Misiones: la denuncia habilita la búsqueda formal, la intervención de la división especializada y la difusión por canales oficiales del municipio y redes sociales.

Perfil de los casos y seguimiento

Durante 2025 se observó una mayor presencia de adolescentes y adultos jóvenes, varones en su mayoría, aunque el registro abarca todas las edades y géneros. Los motivos son diversos —conflictos familiares, situaciones de violencia o consumos problemáticos—, lo que refuerza la necesidad de seguimiento caso por caso. Salgado volvió a enfatizar el enfoque del programa: acompañar y encontrar, con la investigación a cargo de la fuerza policial y la articulación institucional necesaria para una respuesta rápida.