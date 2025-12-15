Recapturaron a “La Barbi” en Corrientes tras una nueva fuga de una alcaidía donde están los Sena

Luz Mía Bárbara Di Battista, conocida como “La Barbi”, fue recapturada este lunes al mediodía en la ciudad de Corrientes, tras haberse fugado nuevamente de un establecimiento penitenciario del Chaco. La detención se produjo alrededor de las 12:15, como resultado de un operativo coordinado entre la Policía de Corrientes y personal de Investigaciones de la Policía del Chaco, según confirmaron fuentes oficiales.

La aprehensión puso fin a una intensa búsqueda que se había iniciado durante la madrugada, luego de que se confirmara la evasión. Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que fue localizada, aunque anticiparon que la información será ampliada en las próximas horas.

La nueva evasión de Di Battista reactivó de inmediato los protocolos policiales, con controles en rutas, terminales y pasos interprovinciales, ante la sospecha de que pudiera abandonar nuevamente la provincia o incluso el país. La alerta se extendió rápidamente a fuerzas de seguridad de jurisdicciones vecinas, lo que permitió cerrar el cerco en Corrientes capital.

El caso volvió a generar conmoción por los antecedentes inmediatos de la detenida: hace poco más de un año, “La Barbi” había protagonizado una fuga similar en Resistencia, que derivó en una persecución de alcance internacional.

El antecedente en Paraguay

En noviembre de 2024, Di Battista escapó de la Comisaría Primera Metropolitana en pleno centro de Resistencia, cuando se encontraba detenida por un robo millonario a una joyería. Según la reconstrucción oficial de aquel episodio, pidió ir al sanitario, cortó un candado y escaló el muro perimetral, logrando huir sin ser interceptada.

La búsqueda se extendió durante varios días y culminó el 25 de noviembre, cuando fue capturada en Paraguay, luego de ser vinculada a otro robo a una joyería en la ciudad de Luque. Finalmente fue hallada en un baño público de San Lorenzo, cerca de Asunción, con dinero, joyas y documentación en su poder.

Tras su extradición, quedó nuevamente a disposición de la Justicia chaqueña, pero el reciente escape volvió a exponer fallas graves en el sistema de custodia.

Reclamos previos por su situación de detención

La fuga se produjo en un contexto particular. Días atrás, trascendió una carta manuscrita enviada desde la Penitenciaría de Mujeres del barrio Don Santiago, firmada por Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En ese escrito se denunciaba que Di Battista se encontraba alojada en una alcaidía de varones y realizaba una huelga de hambre, reclamando ser trasladada a un establecimiento acorde a su identidad de género.

Según esa denuncia, “La Barbi” llevaba varios días sin ingerir alimentos sólidos, había perdido peso y pedía que su situación se hiciera pública. El reclamo se sumó a un historial de conflictos institucionales que rodean su detención y que ahora vuelve a quedar bajo la lupa.

Di Battista, de alrededor de 40 años, cuenta con un extenso prontuario por robos a joyerías en Chaco, Corrientes y Paraguay. Las investigaciones la vinculan a hechos cometidos bajo un modus operandi que incluía ingresos nocturnos, desactivación de alarmas y cámaras, y la sustracción de joyas de alto valor. En 2019 fue la primera mujer trans alojada en una unidad penal femenina de Corrientes, tras una condena por un robo en Goya. Desde entonces, volvió a quedar implicada en causas similares, acumulando evasiones, recapturas y presuntos vínculos con redes dedicadas a la reducción de joyas.

Con su recaptura en Corrientes, la detenida quedará nuevamente a disposición de la Justicia, mientras se aguarda una definición sobre su traslado, condiciones de alojamiento y eventuales responsabilidades administrativas por la reiteración de las fugas.