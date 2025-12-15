Chaco definió asueto provincial el 26 de diciembre y el 2 de enero, con jornada reducida en la previa de las Fiestas

El Gobierno del Chaco resolvió otorgar asueto administrativo los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 para el personal de la Administración Pública Provincial, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de facilitar los encuentros familiares y los traslados durante el cierre del año.

En los fundamentos del instrumento, el Poder Ejecutivo destacó el valor social, cultural y religioso que tienen las Fiestas para la comunidad chaqueña y consideró pertinente adecuar el funcionamiento del Estado a ese contexto, sin afectar la prestación de los servicios indispensables.

Horarios especiales el 24 y el 31 de diciembre

Además del asueto, el decreto fija un horario reducido para los días 24 y 31 de diciembre, en los que las dependencias provinciales deberán funcionar de 6:30 a 12:00. La disposición busca garantizar la atención de los trámites esenciales, al tiempo que contempla la dinámica propia de las jornadas previas a las celebraciones.

El texto faculta a las máximas autoridades de cada jurisdicción a dictar las medidas complementarias necesarias para asegurar el cumplimiento del esquema establecido y la continuidad de los servicios críticos.

Alcance de la medida e invitación a adherir

El asueto rige exclusivamente para la Administración Pública Provincial. No obstante, el Ejecutivo invitó formalmente a los demás Poderes del Estado, organismos constitucionales, entidades bancarias y municipalidades a adherir a la medida, según sus propias competencias.

El decreto fue dictado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 141 de la Constitución del Chaco, será publicado de manera sintetizada en el Boletín Oficial y luego archivado conforme al procedimiento administrativo vigente.

En paralelo, a nivel nacional se dispuso asueto para el 24 y 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional, lo que configura un cierre de año con esquemas especiales tanto en la órbita provincial como en la federal, con el foco puesto en la organización familiar y los desplazamientos propios de las Fiestas.