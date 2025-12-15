Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Corrientes ganó más de $41 millones

La racha de suerte del Quini 6 continúa en Corrientes. Un nuevo apostador resultó ganador en el sorteo de anoche, llevándose un premio superior a los 41 millones de pesos en la modalidad Siempre Sale.

Quini 6: un correntino ganó más de $4.150 millones en la Segunda Vuelta, uno de los premios más altos de la provincia

El afortunado, oriundo de Corrientes Capital, se llevó un total de $41.899.148 al acertar la combinación ganadora.

Los números de la fortuna

La combinación que entregó el millonario premio fue:

02 – 13 – 31 – 32 – 40 – 45

El ticket ganador fue comercializado por la Agencia Oficial N° 839 de la ciudad de Corrientes.

Con este nuevo resultado, la provincia continúa sumando ganadores en el popular juego de lotería nacional, reafirmando el buen momento de la fortuna en el territorio correntino.