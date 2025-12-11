Quini 6: un correntino ganó más de $4.150 millones en la Segunda Vuelta, uno de los premios más altos de la provincia

Un apostador de la ciudad de Curuzú Cuatiá, en el sur de Corrientes, se convirtió en multimillonario al ganar el pozo de la modalidad La Segunda del Quini 6, con un premio que supera los $4.150 millones. El ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial Nº 190 de esa localidad.

El sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 ponía en juego un pozo de $4.150.287.665,50. Los números ganadores fueron: 24 - 08 - 22 - 32 - 12 - 19.

Con seis aciertos, el afortunado ganador se llevó un premio exacto de $4.150.287.665,50, marcando uno de los premios individuales más altos obtenidos en la provincia de Corrientes.

La suerte también llegó a la Capital

La capital correntina también tuvo motivos para celebrar en el mismo sorteo.

Otro apostador de Corrientes Capital obtuvo un premio de $8.245.948 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. En este caso, el cupón fue comercializado en la Agencia Oficial Nº 200.