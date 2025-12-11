Resistencia se posiciona entre las diez mejores ciudades para vivir, según un estudio de la UBA

La ciudad de Resistencia fue incluida entre los diez conglomerados urbanos con mejor desempeño estratégico del país, según la nueva edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El informe analizó a los principales centros urbanos argentinos a partir de cinco dimensiones clave, desarrollo económico, institucionalidad, sociedad, ambiente e infraestructura tecnológico, y ubicó a la capital chaqueña en el décimo puesto con un puntaje de 2,54 sobre 5.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el ranking con 3,65, seguida por Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). Entre los primeros lugares también aparecen San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16). Más atrás se posicionaron San Juan y Santa Fe (ambas con 2,98), Salta (2,85) y Mar del Plata (2,74). Resistencia cerró el listado, aunque registró una leve mejora respecto al relevamiento anterior, en línea con la tendencia de crecimiento moderado que mostraron la mayoría de las ciudades evaluadas.

El IGEC, que desagrega su análisis en 31 variables y 159 indicadores, permite trazar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación urbana en materia de sostenibilidad, infraestructura, calidad institucional y políticas públicas.

Según explicó Omar Quiroga, director del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, el índice busca funcionar como una herramienta de planificación estratégica para orientar decisiones de gestión y detectar fortalezas y debilidades específicas de cada distrito.

Entre los resultados de la comparación interanual, el informe destaca el progreso de San Miguel de Tucumán, que mostró un avance significativo en su desempeño político-institucional, y la mejora sostenida de Salta, mientras que ciudades como San Juan y Santa Fe registraron retrocesos leves.

Resistencia, en tanto, mantuvo una evolución moderada que permitió sostener su lugar dentro del ranking general, en un contexto donde la mayoría de los conglomerados grandes enfrentan desafíos comunes vinculados a la expansión metropolitana, la presión ambiental y la modernización tecnológica.