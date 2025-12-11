Gustavo Valdés se despidió destacando la modernización, el equilibrio fiscal y la lucha contra el narcomenudeo

El gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, dirigió sus últimas palabras como titular del Ejecutivo provincial desde el patio de Casa de Gobierno, haciendo un balance de sus ocho años de gestión antes del traspaso de mando.

Valdés destacó que su mandato se basó en tres ejes fundamentales: modernización, desarrollo e inclusión. Subrayó que la modernización fue "transversal a todas las áreas" debido al "atraso" inicial de la provincia en materia tecnológica.

“Esto no es una despedida porque vamos a seguir trabajando por Corrientes, y fue un honor y un desafío poder hacerlo”, aseguró Valdés, quien también recordó la pandemia como una “enorme gesta de los correntinos” que obligó a construir un Hospital para mil personas en solo 90 días.

Los pilares de la modernización y el desarrollo

El gobernador enfatizó la inversión en tecnología y la transformación digital como elementos clave:

Tecnología y conectividad: creación de TelCo , que desplegó cerca de 3 mil kilómetros de fibra óptica .

Educación: creación de Corrientes Play o EducaPlay y la provisión de una computadora a "todos los alumnos de la secundaria", logrando la inclusión digital .

Matriz energética: hoy, el 25% del consumo de energía provincial proviene de generación por biomasa o energía solar . Valdés reclamó a Nación el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande .

Salud Pública: inversión en hospitales como el Instituto de Oncología , ampliación del Cardiológico y la construcción del segundo hospital pediátrico en Goya.

Infraestructura: construcción de 172 escuelas nuevas (récord histórico), 6 mil kilómetros de rutas rurales enripiadas, la reactivación de puertos (Ituzaingó y Corrientes) y la finalización de la Autovía a Laguna Brava.

Equilibrio fiscal y lucha contra el narcotráfico

Valdés subrayó que su gestión se basó en el orden financiero: "7 años de equilibrio fiscal" y el logro de "no tomar un solo peso de deuda" y desendeudar a la provincia. También destacó que Corrientes es la provincia con "menor presión fiscal de la República Argentina".

En materia de seguridad, resaltó la decisión de dar la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Aseguró que la provincia colaborará con la Justicia Federal para que los delincuentes terminen presos, argumentando que "defender a un niño, a una familia, no es hacer política".

Finalmente, el gobernador saliente puso en valor la inversión en el sector privado, logrando revertir la histórica proporción de empleo público vs. privado, y destacó el retorno del yaguareté a los Esteros del Iberá.

Valdés cerró su discurso pidiendo el acompañamiento para el gobernador entrante, Juan Pablo Valdés, y agradeciendo el apoyo de su partido, la UCR, y las fuerzas de la alianza oficialista.