La Justicia otorgó prisión domiciliaria a Diego Rolón tras un fallo que priorizó la situación de sus hijas

El dirigente social Diego Rolón, detenido en una causa por presunto lavado de activos y fraude contra la administración pública, cumplirá prisión domiciliaria luego de que un tribunal considerara que su presencia en el hogar resultaba necesaria para garantizar la estabilidad emocional y el cuidado de sus hijas menores.

La decisión se tomó tras un pedido de la defensa, que presentó denuncias por episodios de violencia intrafamiliar vinculados a la madre de las niñas.

Rolón está imputado como parte de un entramado familiar que habría desviado fondos públicos entre 2022 y 2023 mediante fundaciones y cooperativas asociadas al IAFEP. La causa, elevada a juicio en septiembre, involucra también a su padre, Lorenzo Rolón, y a Silvana Alicia García, pareja de este último. Pese a la gravedad de las acusaciones, los magistrados ordenaron analizar el contexto familiar antes de resolver el planteo defensivo.

Con qué informe se tomó la decisión

El informe socioambiental elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal señaló que las cuatro hijas del imputado, tres de ellas menores, estaban bajo el cuidado de su abuela paterna y no en situación de abandono. Sin embargo, el documento incorporó un dato clave: la denuncia de la hija mayor contra su madre por presuntos hechos de violencia física, amenazas y episodios ligados a consumo problemático. Una de las niñas, además, se encuentra en postoperatorio por una cirugía ortopédica y requiere cuidados constantes.

Con este cuadro, el Tribunal consideró que el acompañamiento de Rolón podría contribuir a recomponer la dinámica familiar y aliviar la sobrecarga de la red de contención actual.

La domiciliaria fue concedida con condiciones estrictas: tobillera electrónica, prohibición de salir del domicilio, restricciones de visitas y la obligación de cumplir con todas las medidas de supervisión judicial.