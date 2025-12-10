Bono en dólares: el Gobierno colocó US$ 1.000 millones a una tasa de interés de 9,26%

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del bono en dólares AN29 de este miércoles 10 de diciembre, se recibieron ofertas por un total de valor nominal de US$ 1.420 millones y se adjudicó un total de valor nominal de US$ 1.000 millones.

“Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.

El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar.

El plan de Caputo para la vuelta a los mercados hace tambalear la renegociación con el FMI

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamental’ económicos”, agregó el comunicado.

El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero de 2026.

¿Objetivo cumplido?

Leo Anzalone, director del CEPEC, comentó a PERFIL: “En líneas generales, el resultado estuvo por debajo de lo que el propio Gobierno esperaba. La reapertura después de ocho años era un hito relevante, pero se esperaba una demanda algo mayor, incluso dentro del oficialismo”.

“El mercado convalidó apenas US$ 1.000 millones y a una tasa del 9,26%, más alta que la referencia inicial que había mencionado el ministro Caputo. La colocación se cubrió mayormente con fondos locales, tal como lo anticipamos desde CEPEC, lo que confirma que la demanda internacional todavía es muy limitada”, añadió.

Según Anzalone, la colocación “no es un mal paso: es una señal inicial de normalización financiera, pero está lejos del objetivo de reconstruir un verdadero acceso a los mercados. La lectura del mercado es que para que la demanda se amplíe y las tasas cedan, Argentina necesita mostrar acumulación sostenida de reservas y una baja clara del riesgo país. Mientras eso no ocurra, las colocaciones seguirán siendo de montos acotados y costos relativamente altos”.

Federico Machado, economista del Observatorio del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, opinó que “se cumplió el objetivo de mínima: conseguir rollover del capital de AL30 y AL29 a una tasa menor a la de mercado. No mucho más. Es un resultado cumplidor con lo justo”.

Por su parte, Hernán Letcher, director del CEPA, indicó que “aunque el objetivo oficial es la refinanciación parcial de vencimientos de enero de capital de AL29 y AL30 (US$ 1.181 millones), esta licitación tuvo como objetivo central dar una señal al mercado y anclar expectativas”.

“El equipo económico buscó reducir los rendimientos de los títulos soberanos a través de una tasa de corte ‘forzada’ en esta colocación, para lo que recurrieron a medidas como permitir el acceso al mercado oficial y a las aseguradoras endeudarse en dólares en el mercado de caución, solo si con los dólares adquiridos se licitaba el BONAR 2029N. Probablemente también hayan participado jugadores importantes como fondos extranjeros o del sector público”, añadió.

