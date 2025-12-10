Rendimientos globales en máximos de 2009 anticipan fin de ciclo de recortes de tasas

Los rendimientos de los bonos globales han subido a niveles no vistos desde 2009 en la antesala de una reunión clave de política monetaria de la Reserva Federal, una señal de la preocupación de que los ciclos de recortes de tasas desde Estados Unidos hasta Australia pronto podrían llegar a su fin.

Los rendimientos en un índice de Bloomberg de bonos gubernamentales a largo plazo han retornado a máximos de 16 años, con apuestas en los mercados monetarios que subrayan ese sentimiento. Los operadores ahora prevén que prácticamente no habrá más recortes de tasas del Banco Central Europeo, mientras apuestan por un incremento casi seguro este mes en Japón y dos aumentos de un cuarto de punto el próximo año en Australia.

Incluso en EE.UU., donde se espera que la Fed recorte las tasas este miércoles, el panorama está evolucionando con rapidez. Los rendimientos de los Treasuries a 30 años han vuelto a máximos de varios meses mientras los inversores observan un panorama menos benigno para la política monetaria, la inflación y la disciplina fiscal.

Un indicador de precios seguido por la Fed subió a 2,8% en septiembre, casi un punto porcentual por encima del objetivo del banco central. Las preocupaciones sobre la independencia del próximo presidente de la Fed están impulsando a algunos inversores a incorporar una prima de riesgo en la curva de Treasuries, y los préstamos para ayudar a cubrir un déficit presupuestario de US$1,8 billones también pesan sobre los bonos.

“Una ‘operación de decepción’ se está desarrollando en varios mercados desarrollados” a medida que los inversores asimilan que los ciclos de recorte de tasas de los bancos centrales podrían estar terminando pronto, escribió Robert Tipp, estratega jefe de inversiones y jefe de bonos globales en PGIM Fixed Income. Las tasas estadounidenses de largo plazo también enfrentan condiciones desafiantes con un posible fin del ciclo de relajación de la Fed a la vista, agregó.

El cambio en el mercado refleja una creciente convicción de que el ciclo de recortes de tasas —introducido el año pasado para estimular el crecimiento y que, en el proceso, impulsó a las acciones globales a máximos históricos y elevó los precios de los bonos— está terminando pronto. Los inversores de bonos ahora evalúan las perspectivas para el crecimiento global, examinando los riesgos inflacionarios en medio de la guerra comercial del presidente Donald Trump y el creciente endeudamiento gubernamental desde Tokio hasta Londres.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“Los inversores ahora requieren una mayor prima de riesgo ante déficits crecientes, mayor incertidumbre macro y una ruptura en la correlación negativa confiable entre acciones y bonos. Los bonos simplemente ya no ofrecen el mismo beneficio de diversificación que antes”.

—Skylar Montgomery Koning, estratega macro.

Los rendimientos de los bonos en Japón y Alemania también han subido a máximos de varios años, con la deuda de mayor duración bajo mayor presión debido a la expectativa de una mayor emisión. Japón y el Reino Unido están respondiendo al cambio en la demanda de los inversores aumentando los préstamos de corto plazo.

Los Treasuries están en el centro de atención a solo horas de la reunión de la Fed, donde se espera que las autoridades realicen un tercer recorte consecutivo. Los rendimientos de los Treasuries a 10 años rondan los niveles más altos desde septiembre, un fenómeno inusual que sugiere preocupaciones sobre el nivel de deuda de EE.UU. y sobre quién podría reemplazar al presidente Jerome Powell cuando su mandato termine en mayo.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ha surgido como el principal candidato y es considerado ampliamente un defensor de la preferencia de Trump por tasas más bajas.

“Hemos visto que la operación Hassett descuenta una política monetaria más flexible en los últimos días, con un dólar más débil, una curva de rendimientos más inclinada y un repunte de los activos de riesgo”, escribió Gordon Shannon, administrador de cartera de TwentyFour Asset Management. “Sin embargo, los mercados dudan sobre cuánto pueden avanzar —incluso una Fed liderada por Hassett podría estar limitada por la persistencia de la inflación.”

Por ahora, los mercados globales de bonos están señalando que las presiones sobre el costo del endeudamiento persistirán.

