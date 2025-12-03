Emilse Córdoba: “El fin del cepo cambiario podría demorarse seis meses más”

En diálogo con Canal E, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, aseguró que el mercado “mira a la Argentina” y mantiene expectativas positivas para el próximo año.

El inversor argentino prioriza señales locales por encima del contexto internacional

La apertura del mercado local comenzó con una lectura más interna que externa. Córdoba explicó que, aunque proliferan análisis foráneos, “el inversor argentino actualmente se corrió un poco de la agenda de Trump y Besant y está mirando mucho más la agenda de Argentina”.

Según la analista, incluso la decisión del presidente de evitar una foto junto a Donald Trump “no movió la aguja” porque el foco está puesto en el Banco Central y en la expectativa de acumulación de reservas: “Tiene el foco puesto en las reservas del Banco Central”.

El interrogante sobre la capacidad del Gobierno para afrontar vencimientos de deuda tampoco modificó el pulso del mercado. Córdoba precisó que los bonos en pesos y dólares continúan positivos y que las acciones líderes iniciaron la jornada “casi en su totalidad en verde”, con escasas excepciones. “No son grandes porcentajes, pero siguen siendo al alza”, remarcó.

Consultada por la relación entre tasas en pesos y rendimiento del Merval, la especialista anticipó que el índice podría cerrar el año neutralizando las pérdidas previas y que hay expectativas claras de repunte para el primer trimestre del año siguiente.

Expectativas para 2026, rally navideño y movimientos del dólar

Córdoba señaló que los inversores están relativizando los pronósticos internacionales: “El inversor argentino está desconociendo todo lo que tiene que ver con los análisis extranjeros y tiene el foco puesto en las expectativas de cara al próximo 2026”.

A esto se suma una expectativa moderada de rally navideño, habitual en diciembre, junto con rebalanceos de carteras por cierre fiscal.

Sobre la dinámica del dólar hacia fin de año, describió el comportamiento estacional: empresas que venden dólares para afrontar gastos, bonos y aguinaldos, y personas físicas que compran divisa para vacaciones, generando mayor movimiento cambiario.

La directora de Bell Investment también consideró que el Merval sigue atractivo en dólares y que las acciones argentinas líderes —particularmente las del panel principal— serán centrales para la recuperación esperada en 2026. La industria, dijo, debería comenzar a “levantarse realmente” para sostener ese impulso.

Respecto a la acumulación de reservas, Córdoba afirmó que el mercado observa con atención al Banco Central: podría hacerlo mediante compras o a través de colocaciones de deuda. “Lo importante —sostuvo— es que crezcan los depósitos en dólares”.

Al cierre, la analista estimó que el fin del cepo cambiario podría demorarse: si antes creía que ocurriría pronto, ahora contempla un margen mayor. “Quizás seis meses más”, afirmó, dadas las fluctuaciones actuales y la imposibilidad de permitir acceso pleno a empresas sin generar fuerte volatilidad cambiaria.

