Sorpresiva reunión entre José Antonio Kast y funcionarios del Gobierno argentino: “Llegó a Ezeiza y de ahí al ministerio de Economía”

El periodista, Alejandro Gomel, en contacto con Canal E, analizó el significado del encuentro del recientemente presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con Javier Milei, el simbolismo del primer viaje internacional del mandatario chileno y el impacto del nuevo alineamiento ideológico en Sudamérica.

Alejandro Gomel destacó que José Antonio Kast llegó a Buenos Aires apenas 48 horas después de ganar el balotaje: “La primera acción que hace luego de ser electo presidente es venir a Buenos Aires”. Según relató, “no llegó a Aeroparque como hacen las delegaciones oficiales, llegó a Ezeiza y de ahí directamente al ministerio de Economía”, un gesto que llamó la atención del arco político.

José Antonio Kast y su búsqueda de un ministro de economía para Chile

Uno de los datos centrales fue la reunión previa de Kast con funcionarios económicos argentinos. En este contexto, explicó que, “lo primero que hizo José Antonio Kast esta mañana fue llegar al ministerio de Economía, donde se entrevistó con José Luis Daza”, un economista chileno que hoy cumple funciones en el equipo de Luis Caputo. En ese sentido, señaló que, “un hombre que suena para dejar la Argentina y ocupar el ministerio de Economía de Chile”.

Para Gomel, el gesto tuvo una carga simbólica: “Está claro el simbolismo, lo que significa esta decisión del chileno decir ´lo primero que hago como presidente electo es venir a ver a Javier Milei´”. En esa línea, interpretó la reunión como parte de “este polo de derecha, de ultraderecha que se está tratando de armar en la región con Milei como cabeza aquí en la Argentina”.

Fuerte cambio de paradigma en Chile

También contextualizó el cambio político profundo que vive Chile tras el triunfo de José Antonio Kast y recordó que el país pasa “de Boric, de origen del Partido Comunista, a un hombre que abiertamente ha apoyado a Pinochet”, lo que definió como “un cambio radical en Chile”. Asimismo, dijo que, “la ultraderecha chilena dio el respaldo a Kast, que es una derecha un poco más prolija, si se quiere, pero dura, fuerte”.

Sobre posibles tensiones bilaterales, el entrevistado advirtió que existen preocupaciones en provincias argentinas: “Hay preocupación sobre todo en las provincias cordilleranas”. Sobre la misma línea, mencionó que, “hay un tema ahí pendiente” vinculado a discusiones históricas sobre soberanía y Patagonia.

Respecto del calendario político chileno, detalló que Kast asumirá recién en marzo: “El 11 de marzo es la fecha en que va a asumir”. Además, explicó que se trata de “lo que se llama la transición ordenada”, una práctica institucional arraigada en Chile. Incluso resaltó el contraste con Argentina al señalar que “es otra manera de hacer política en Chile”.