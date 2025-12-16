Horacio Fazio: “La situación económica del país está con una capacidad ociosa de alrededor del 40%”

El economista, Horacio Fazio, en comunicación con Canal E, realizó un análisis crítico del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, poniendo el foco en la relación entre ideología, mercado y estructura productiva.

Horacio Fazio planteó un diagnóstico sobre la situación productiva del país: “Partamos de la situación económica del país que está con una capacidad ociosa de alrededor del 40%, esto significa mayor respecto al año pasado, es decir que estamos peor”. Y precisó el impacto concreto: “Esto significa más o menos, grosso modo, que cuatro de diez máquinas están paradas en Argentina”.

El detrás de las importaciones provenientes de China

Uno de los ejes centrales fue el ingreso de productos importados, particularmente desde China. En este contexto, explicó el trasfondo estructural de ese fenómeno: “China es un sistema económico del tipo de socialismo de mercado y, por lo tanto, que ha demostrado eficiencia en sus resultados, con una planificación rigurosa y se encuentra a su vez con una inmensa capacidad industrial instalada y necesita exportar”.

Sobre el enfoque del Gobierno frente a esta dinámica, Fazio señaló: “Recientemente el presidente Milei ha dicho que eso no es ningún inconveniente desde el punto de vista del consumidor, dado que el consumidor accede a bienes más económicos, más baratos”. Sin embargo, advirtió que esa mirada es incompleta: “Esto es una defensa de la visión teórica de cómo funciona el mercado y no cómo funciona el mercado en la realidad concreta”.

El aumento de las importaciones y su impacto en la economía

Asimismo, reconoció que existen efectos positivos parciales, pero alertó sobre el impacto general en la economía: “Esto repercute negativamente en la economía en su conjunto, si no puede beneficiar sectorialmente al consumidor, esto no cabe ninguna duda”.

El entrevistado también remarcó que estas prácticas no son neutrales ni espontáneas: “Estos son fenómenos que incluso dentro del propio sistema capitalista se monitorean y se regulan”. Sobre la misma línea, subrayó la necesidad de políticas activas: “Precisamente para esto están las medidas atenuantes o equilibrantes que tienen que monitorear esta situación de cerca”.

Sobre el componente ideológico del rumbo económico, comentó: “El tema justamente es esa visión ideológica, esas ideas económicas que se tienen.” En este sentido, resaltó una advertencia institucional: “No deja de ser Milei el presidente de la nación y es preocupante que presente su visión de las ideas económicas que sostiene como un camino a seguir para el rumbo de la economía nacional”.