Brasil sigue siendo el destino estrella del turismo argentino para el verano 2026

En diálogo con Canal E, Leandro Peres Lerea, experto en turismo, detalló las razones por las cuales Brasil sigue siendo el destino preferido por los argentinos para la temporada de verano 2024 y cómo las inversiones en infraestructura local pueden competir con la oferta internacional.

“Desde septiembre ya se notaba un aumento en las reservas hacia Brasil. No solo aquellos que viven cerca de la frontera, sino que, por ejemplo, para un correntino o un santiagueño, las playas brasileras son más cercanas que las de la costa bonaerense”, señaló Peres Lerea, subrayando la proximidad de las playas brasileñas respecto a muchas ciudades argentinas.

¿Por qué Brasil sigue siendo el destino preferido?

Uno de los factores clave que favorecen a Brasil es su vasta oferta de playas y opciones de alojamiento. “Brasil tiene 5.000 o 6.000 kilómetros de costa, lo que lo convierte en un supermercado de playas, con opciones para todos los gustos”, destacó elentrevistado.

Las alternativas varían desde playas para familias, hasta aquellas más exclusivas con hoteles de lujo, pasando por lugares más tranquilos y vírgenes. Además, la devaluación del peso frente al dólar ha hecho de Brasil un destino aún más atractivo. “Con el atraso del dólar, las playas brasileras se han vuelto más económicas, lo que sumado a la calidad de los alojamientos y la conectividad aérea, ha generado un combo muy tentador para los argentinos”, agregó.

Otro factor que facilita las reservas es la mejora en la conectividad aérea, especialmente desde el interior de Argentina. “Hoy, aerolíneas low cost conectan ciudades como Mendoza, Córdoba y Rosario con destinos de Brasil, lo que facilita mucho el acceso y hace que el viaje sea más accesible para todos”, destacó el experto. Esta conectividad, sumada a la oferta de vuelos programados para la temporada de verano, genera una mayor competencia con los destinos nacionales.

Competencia local: ¿pueden los destinos argentinos competir?

A pesar del auge de Brasil, Peres Lerea aseguró que los destinos turísticos dentro de Argentina también están viendo una evolución importante. “Destinos como Entre Ríos y la Sierra Cordobesa han mejorado significativamente en infraestructura y conectividad. Han renovado sus termas, mejorado la hotelería y ahora ofrecen una experiencia más completa”, explicó. En cuanto a los turistas, Peres Lerea destacó que los argentinos han cambiado sus preferencias: “Hoy, el turista ya no busca ir siempre al mismo lugar; ahora hay una mayor diversidad en las decisiones de viaje”, apuntó.

Sin embargo, el desafío para los destinos argentinos sigue siendo la competencia con la oferta de Brasil. “La gente ya no viaja solo en familia, muchos prefieren escapadas más espontáneas, por lo que destinos como Tandil, Sierra de la Ventana y Las Grutas pueden ver un repunte si logran adaptarse”, afirmó Peres Lerea.

