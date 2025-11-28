Martínez Mosquera: “La economía necesita más pesos para funcionar”

El analista económico, Gonzalo Martínez Mosquera, en diálogo con Canal E, explicó la dispar recuperación de la actividad y cuestionó la estrategia oficial para remonetizar la economía argentina.

Crecimiento dispar y dudas sobre la solidez del repunte

Martínez Mosquera señaló que el crecimiento reciente exhibe contrastes significativos entre sectores y que los datos sorprendieron incluso a los analistas. Según explicó, “el EMAE mostró un crecimiento del 5% interanual y un 0,5% mensual, que fue inesperado”, aunque reconoció que persisten dudas metodológicas sobre el indicador.

El analista advirtió que la actividad apenas recupera niveles previos, remarcando que “todavía no llegamos a ese techo de 2022”, lo que plantea la incógnita de si la economía atraviesa un simple rebote o un proceso de crecimiento sostenido. En ese sentido, destacó que “estamos en el mismo techo al que llegamos en 2022, rebotando hace 15 años”, lo que refleja la dificultad estructural de expandir la producción.

La disparidad sectorial es uno de los puntos que más preocupa. Para Martínez Mosquera, “los sectores que crecen son los que menos empleo generan”, mientras que áreas clave como comercio, industria y construcción permanecen debilitadas. Esta combinación, dijo, alimenta incertidumbres sobre la evolución del desempleo.

El economista describió la creciente migración hacia trabajos en aplicaciones de movilidad: “mucha gente está entrando a trabajar en esas aplicaciones”, fenómeno que ilustra la precarización laboral y la saturación del mercado de servicios por demanda limitada.

La necesidad de remonetizar y la receta alternativa del analista

Frente a un nivel de actividad debilitado y un mercado laboral tensionado, Martínez Mosquera subrayó que “la economía necesita más pesos para funcionar”, ya que sin masa monetaria suficiente disminuye la capacidad productiva y se profundiza la inestabilidad. Aunque coincide con el gobierno en la necesidad de remonetizar, discrepa en la forma de hacerlo.

El economista cuestionó que el oficialismo busque inyectar pesos emitiendo para comprar dólares desde el Banco Central, sosteniendo que este mecanismo no alcanza. Para él, “lo que debería hacer el gobierno es bajar impuestos y de esa manera monetizar”, porque reducir la carga fiscal libera recursos que vuelven directamente al circuito económico.

Además, planteó un argumento polémico: “hay que tener déficit primario”, ya que la falta de dicho déficit —sostuvo— está “dañando la economía”. Aclaró que no se trata de aumentar el gasto público, sino de permitir temporalmente que el Estado recaude menos para evitar un estrangulamiento monetario. Ejemplificó el impacto de no hacerlo con el cierre de Whirlpool y las propuestas restrictivas del sector industrial, que él rechaza en favor de una estrategia basada en aliviar impuestos.