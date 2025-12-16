Pablo Das Neves: “El esquema del trabajo en la Argentina ha cambiado”

La discusión por la reforma laboral volvió al centro de la agenda política con la decisión de la oposición de presentar una contrarreforma al proyecto del gobierno de Javier Milei. En diálogo con Canal E, el economista, Pablo Das Neves sostuvo que se trata de una reacción política frente a una iniciativa de cambio estructural. “Claramente es una respuesta política a una propuesta de reforma estructural que tiene el gobierno nacional”, explicó, y remarcó que el oficialismo busca avanzar también sobre una futura reforma tributaria.

Para Das Neves, el punto clave del debate es identificar a quién está dirigida la reforma. “El esquema del trabajo en la Argentina ha cambiado”, señaló, al advertir que la relación de dependencia ya no representa a la mayoría de los trabajadores. Según el economista, hoy predominan los monotributistas y autónomos, por lo que la reforma impacta solo en una porción limitada de la población económicamente activa.

Un mercado laboral que ya no es el mismo

El economista comparó la situación local con otros países y destacó que Argentina mantiene una normativa laboral rígida frente a modelos más flexibles. “Cuando uno mira la normativa laboral a nivel internacional, ve esquemas mucho más flexibles”, afirmó, y citó como ejemplo el sistema estadounidense de trabajo “at will”, donde empleador y empleado pactan libremente las condiciones. Según Das Neves, ese esquema reduce el desempleo a niveles friccionales.

En ese marco, consideró que la reforma laboral es un debate postergado. “La reforma es necesaria, porque hay cambios tecnológicos que tienen que ser incorporados por la legislación”, dijo. También subrayó el peso de la exportación de servicios: “Argentina es uno de los países que más exporta servicios”, pero aclaró que esa modalidad, basada en contratos internacionales, queda fuera del sistema tributario y laboral vigente.

Das Neves explicó que uno de los objetivos de la reforma es reducir el costo laboral para los empleadores. “Eso tendría que funcionar como un catalizador para generar nuevos empleos”, afirmó, y destacó la inclusión de esquemas de compensación total, como reintegros de transporte o conectividad, que beneficiarían tanto a empresas como a trabajadores.

Estabilización sin plan económico

Más allá de la reforma, el economista fue crítico con la estrategia general del Gobierno. “Hoy por hoy no tenemos un plan económico en la Argentina, lo que tenemos es un plan de estabilización”, sostuvo. A su entender, la administración actual prioriza la macroeconomía sin políticas sectoriales claras, lo que deja relegadas a industrias como la textil, la construcción o el consumo minorista.

Finalmente, Das Neves vinculó la reforma laboral con el sistema previsional. “La solución es tener la mayor cantidad posible de gente dentro de los empleos formales”, aseguró, y explicó que solo con más aportantes se puede sostener un sistema jubilatorio en crisis. Para el economista, el desafío es ampliar la formalidad en todas las modalidades laborales y garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

