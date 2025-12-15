El Día Mundial del Otaku se celebra cada 15 de diciembre y rinde homenaje a la vasta comunidad de aficionados a la cultura popular japonesa, en especial al manga, el anime, los videojuegos y el cosplay. Aunque no es una celebración oficial, esta fecha ha sido ampliamente adoptada y popularizada por la comunidad global de fans.

Su origen se vincula a un hito en la historia del término "otaku" que marcó un antes y un después en su percepción.

Grieta en los Martín Fierro del streaming: los discursos de Mengolini y Rosemblat contra el Gobierno, Carajo y la SIDE

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fans organizan eventos como convenciones, concursos de cosplay, proyecciones de anime y ventas de merchandising

El polémico origen de un término que se convirtió en identidad

La elección del 15 de diciembre está estrechamente ligada a la primera aparición documentada del término "otaku" en un contexto mediático. Fue en esta fecha, en 1983, cuando el periodista japonés Akio Nakamori publicó un artículo en la revista Burikko, especializada en manga y anime. En su columna, Nakamori utilizó la palabra "otaku" para referirse, de una forma inicialmente despectiva y crítica, a aquellos aficionados obsesionados con la cultura japonesa. La intención original era señalar a estos individuos por su aparente aislamiento social y sus intereses desmedidos.

Artlab, el laboratorio de creatividad digital y curaduría sonora exquisita celebra sus 10 años

El término "otaku" proviene originalmente de una palabra japonesa que puede significar "su casa" o, usada como pronombre de segunda persona, "usted". Sin embargo, tras la publicación de Nakamori, la palabra adquirió la connotación de "fanático obsesivo" o "friki" en Japón, con un fuerte matiz peyorativo que, en sus primeros años, se vio reforzado por algunos sucesos mediáticos. Con el tiempo y con la globalización de la cultura pop japonesa, su significado se transformó.

La comunidad internacional de fans, al adoptar la palabra, la despojó de gran parte de su carga negativa original. En Occidente, y en muchos países de América Latina, el término se emplea hoy mayormente para identificar, de forma positiva o neutral, a los aficionados a la animación, las historietas gráficas y los productos culturales de Japón.

El Día Mundial del Otaku, aunque no tiene un reconocimiento gubernamental formal, se ha propagado rápidamente gracias a la acción y organización de la comunidad en internet, especialmente a través de las redes sociales y foros especializados. Se cree que la celebración comenzó a tomar fuerza de forma organizada a partir de la década de 2010.

Los 10 mejores regalos para niños y adolescentes en Navidad

La conmemoración de este día es un fenómeno mundial que se manifiesta en diversas actividades. Los aficionados se reúnen en convenciones, ferias de cómics y eventos temáticos donde comparten su pasión. Una de las prácticas más visibles y populares es el cosplay (disfrazarse de personajes de ficción), con concursos y desfiles que rinden homenaje a los iconos del manga y el anime. Además, se realizan proyecciones especiales de películas y series, talleres de dibujo y escritura, y mercados de productos relacionados. En Argentina, como en muchos otros países, las convenciones de historietas y anime suelen aprovechar la fecha para realizar eventos multitudinarios.