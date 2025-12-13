Artlab, el laboratorio de creatividad digital y curaduría sonora exquisita celebra sus 10 años

Artlab celebra sus diez años y, aunque continúa siendo un espacio referencia de nicho, se trata de una propuesta que amerita conocerse, más allá de quienes estén vinculados de un modo u otro a la ingeniería de sonido, o quienes manejen cierta exigencia a la hora de escuchar música, vivir la experiencia vale la pena para cualquiera.

Este sábado 13 de diciembre Artlab celebra su décimo aniversario y no será en su sede, ya que será un evento más multitudinario y a beneficio de la Fundación Huésped.

El festejo es una buena excusa para acercarse a esta plataforma creativa activa desde 2015, dedicada a la experimentación artística, la producción cultural y la investigación en artes digitales y tecnologías aplicadas.

Artlab es una iniciativa de Gonzalo Solimano, y hasta la fecha impulsó más de un centenar de proyectos, residencias, exhibiciones, ciclos y programas de formación, acompañando el desarrollo de nuevas escenas y fortaleciendo un ecosistema interdisciplinario en expansión.

Desde 2017 organiza MUTEK.AR en Buenos Aires, la edición argentina del reconocido festival internacional de creatividad digital y música electrónica, y desde su nacimiento realizó actividades conjuntas con instituciones como el Malba, Teatro Colón, Teatro San Martín, British Council, Canada Arts Council, Pro Helvetia - Swiss Arts Council, Goethe Institut, el Instituto francés, entre otros.

En 2022, la apertura del Centro Cultural Artlab en Chacarita consolidó su apuesta y en 2023 las actividades de Artlab fueron declaradas de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

"Diez años después, seguimos creyendo que la articulación entre arte, tecnología y comunidad es una vía posible para imaginar nuevos modelos culturales. Desde Buenos Aires hacia el mundo, buscamos demostrar que la innovación es un trabajo que se sostiene con continuidad, riesgo y colaboración. Artlab creció porque lo ha hecho junto a quienes lo habitan", destacó Gonzalo Solimano. "Esta celebración marcará un nuevo punto de partida para su proyección futura”, agregó.

La celebración por los 10 años de Artlab

El evento por los diez años de Artlab contará con entrada sin cargo, con reserva previa y capacidad limitada por orden de llegada. Quienes deseen asegurar su ingreso podrán hacerlo mediante una donación a Fundación Huésped, lo que permitirá acceder a un cupo de entradas garantizadas. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a acompañar el trabajo que la fundación realiza brindando atención, apoyo y contención gratuita a más de 42.000 personas.

Desde las 17 se abrirán las puertas de La Nube (Av. Costanera 2851) para ofrecer una especie de pequeño festival del djing al aire libre y entre los árboles, con duplas tocando en formato back to back integradas por artistas significativos en esta primera década del Artlab.

Line up

18:00 | Panda b2b Valence

19:30 | Charec b2b DJ Karen

21:00 | Juna b2b Nebula Estudio

22:30 | Miguel Silver b2b Lepablot

00:00 | Solimano b2b Pato Mallet

01:30 | Guido Sartoris b2b Pabels

03:00 | Cierre

Próximas actividades en Artlab



Círculo de Sonido

VIE 19 | 19 hs | Carlos Alfonsín, Dee Jason, Maca Viva

Audiófilo: Escucha de Discos

VIE 19 | 19 hs | Pink Floyd, The Wall

SAB 20 | 19 hs | Pet Shop Boys, Actually

Eventos especiales

DOM 14 | 18 hs | Estreno Gaia_77 x Detroit Classic Gallery

SAB 20 | 23 hs | Fiesta Archivo 909 x Artlab

