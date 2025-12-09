Radio Amadeus vuelve como canal de streaming a ofrecer lo mejor de la música clásica

El 1 de marzo de 2026 estará nuevamente al aire Radio Amadeus, una emisora dedicada principalmente a la música clásica. Emisiones Culturales, titular de esta marca, anunció que la programación de la radio se basará en las colecciones discográficas de Radio Cultura y de Sergio Renán, exdirector general de Teatro Colón, que fue donada por su hija la Sra. Norah Renan, a Radio Cultura.

Radio Amadeus 2025

La emisión de Amadeus será por streaming y la radio será operada por el equipo de Radio Cultura y supervisada por un consejo editorial encargado de mantener un alto nivel de calidad. Emisiones Culturales quiere recuperar esta reconocida marca y volver a ponerla al servicio del gran público.

La nueva radio podrá escucharse a través de la siguiente dirección: www.amadeusradio.com.ar