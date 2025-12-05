"Páginas Marcadas" celebra 150 programas al aire en Radio Perfil

Este domingo "Páginas Marcadas" cumple 150 programas al aire. Un hito para la medianoche literaria de AM 1190 Radio Perfil, que celebra su doble marca más de dos años ininterrumpidos y una audiencia que creció escuchando historias leídas con la cadencia justa.

Cada fin de semana, Juan Ferrari pone voz y emoción a cuentos, novelas y ensayos en Páginas Marcadas por AM 1190 Radio Perfil. Un programa que combina narración, música y el placer de leer en compañía.

Páginas Marcadas se volvió una cita firme para quienes aman la literatura y la palabra dicha. Este sábado 6 de diciembre, Ferrari lee a Hernán Ronsino, Guillermo Saccomanno y Karina Mermelstein; y el domingo 7 a María Fernanda Ampuero y María Moreno.

El programa se escucha todos los sábados y domingos a las 23.00 por AM 1190 Radio Perfil y también está disponible como podcast en radio.perfil.com y en Spotify.

La idea y realización pertenecen a Juan Ferrari, fotógrafo de oficio y lector apasionado desde la infancia, que un día decidió compartir en voz alta las páginas que lo conmovían.

Durante una hora, narra cuentos, ensayos y fragmentos de novelas con una voz clara, dicción precisa e interpretación orientada a sostener la atención y emocionar.

Cada entrega abre o cierra con canciones que viajan entre géneros; del bolero a la balada, del tango al rock, de la música clásica al flamenco y al folclore.

“Parece que las historias le sucedieran a usted”, le dijo una oyente. Una frase que resume el clima íntimo y cercano que logra el programa.

A veces los propios autores descubren sus textos en el aire y se comunican para agradecer la elección. La propuesta es amplia: puede ir de un capítulo del Quijote a uno de Rayuela, de Borges o García Márquez a Galeano, o a la obra reciente de un autor argentino. En todos los casos, el objetivo es invitar a saborear palabra por palabra, frase por frase, hasta llegar al destino que propone la historia.

Ferrari selecciona los textos, los interpreta y elige las canciones. La edición y la operación técnica están en manos de Mario Vázquez, que logra un fluir armónico de voces y sonidos con un nivel casi artesanal.

Así, Páginas Marcadas cierra la programación del fin de semana reavivando el deseo de leer en quienes se habían alejado de los libros y renovando la pasión de quienes nunca soltaron uno. Una hora que recuerda la textura del papel incluso cuando las historias llegan por el aire.