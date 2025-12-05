El agro bajo el agua: “Las precipitaciones sobrepasaron los históricos y se generó una situación de excesos hídricos e inundaciones”

La jefa de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cecilia Conde, analizó para Canal E el último informe climático y advirtió sobre el impacto que tendrán las precipitaciones previstas entre el 4 y el 10 de diciembre, especialmente en las regiones ya afectadas por inundaciones en Buenos Aires.

Cecilia Conde explicó que el año estuvo marcado por un patrón de lluvias inusualmente alto: “Todo parte de un otoño muy lluvioso, veníamos de 2, 3 años con sequías muy severas, eran muy esperadas estas lluvias”. Aún así, señaló que en el centro de la provincia de Buenos Aires “las precipitaciones sobrepasaron los históricos y se generó una situación de excesos hídricos e inundaciones”.

Cuáles son las zonas más afectadas

Asimismo, detalló los distritos más comprometidos por acumulación de agua y saturación del suelo. “Bragado, 9 de Julio, Pehuajó son los que están más comprometidos”, remarcó. En esos lugares, las lluvias del fin de semana pasado agravaron un escenario previo ya inestable: “Se concentraron principalmente en esta zona, donde no necesitábamos precipitaciones”.

Sobre las proyecciones para los próximos días, Conde confirmó que no habrá alivio inmediato: “Se plantea que pueda haber algunos eventos aislados, con estas altas temperaturas pueden darse algunos eventos puntuales de abundantes precipitaciones”.

Demoras en la siembra ante la imposibilidad de entrar a los campos

Uno de los principales efectos productivos es la dificultad para avanzar con las labores de implantación de la gruesa. “Estamos con un problema en la demora de la siembra, los productores están esperando a que drene un poco el agua para poder entrar a los campos”, explicó.

La entrevistada comentó que la logística también juega un rol clave: “No es lo mismo entrar con un vehículo a los caminos que entrar con las maquinarias que tienen otro peso”.

Sobre el maíz, aclaró que las lluvias forzaron cambios de estrategia: “Había mucha intención de maíz de siembra temprana, pero los productores tuvieron que trasladar esa intención a maíces de siembra tardía”. Sobre la misma línea, advirtió que incluso ese plan está en evaluación.