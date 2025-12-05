En una nueva edición de Efecto Mariposa, el profesor, Roberto Russell, habló sobre la política exterior que busca impulsar el presidente Javier Milei, centrada en un alineamiento total con Estados Unidos y lo que eso implica en función de “salvar financieramente” a Argentina.

Roberto Russell advirtió que Argentina vuelve a repetir patrones históricos de dependencia estratégica. “Esta es la vieja idea argentina de que tenemos que salvarnos de la mano de alguien”, afirmó, al cuestionar la mirada que sostiene que Estados Unidos podría ser la llave para sacar a la Argentina de su crisis estructural.

Javier Milei y el fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel

Asimismo, explicó que, desde la lógica de ciertos liderazgos políticos actuales, “para alguien como Javier Milei y el tipo de política exterior que él quería promover, obviamente eso era algo inviable”, en referencia a cualquier propuesta que no se alinee estrictamente con Estados Unidos e Israel. “Para sus afinidades ideológicas, para su proyecto político, para su proyecto económico, a él lo único que le importa es la relación con Estados Unidos e Israel, eso está claro”, destacó.

Según Russell, esta visión supone que “de la mano de estos, sobre todo de Estados Unidos, la Argentina puede salir de su crisis”, reproduciendo la misma lógica histórica que llevó al país a depender de potencias externas. “Como lo salvó Gran Bretaña, nos equivocamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora basta, listo, el mundo es un mundo que tiende a escalar la competencia, Argentina no puede dar más vueltas, vamos con Estados Unidos y se acabó”, planteó.

Al analizar el escenario global y el lugar que Argentina pretende ocupar, descartó la idea de una multipolaridad en expansión. En este contexto, resaltó: “Yo visualizo esencialmente un orden bipolar. A mí no me gusta mucho la idea de multipolaridad”. Y profundizó: “Para mí un polo es un gran poder. Y un gran poder es el que tiene todo”.

El dominio de la multipolaridad

Por eso, el especialista aclaró que muchos análisis exageran al calificar como “polos” a países que no tienen una influencia integral: “Porque si empezamos a contar polos porque uno se destaca en algo, pero es débil en otro, bueno, en realidad siempre el mundo va a ser multipolar, incluso lo era durante la unipolaridad”.

En su interpretación del sistema global emergente, también advirtió sobre la pérdida de relevancia de los organismos multilaterales. “Lo más probable es que la ONU vuelva a ser una institución muy débil”, comentó, y expresó que la fortaleza del organismo se dio “en el contexto de la unipolaridad”, cuando Estados Unidos no tenía un rival capaz de equilibrar su poder.