El equipo de Antropología Forense confirmó el hallazgo de restos humanos en dos zonas del ex centro clandestino La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que encontró restos óseos humanos en dos zonas del ex campo de concentración y predio militar La Perla, Córdoba, donde fueron secuestradas entre 2.000 y 2.500 personas durante la última dictadura.

En ambos lugares, los huesos aparecieron "desarticulados y dispersos" debido a las remociones de tierra realizadas en 1979. Además se identificaron otros dos sectores donde el terreno también fue removido.

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años. Sin embargo, fue recién en 2024 cuando la EAAF y el geólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Guillermo Sagripanti, pudieron acceder a unas fotografías aéreas del lugar de 1979 que permitieron acotar la zona de excavación a 10 hectáreas.

A partir del análisis de las fotos pudieron detectar sectores con rasgos de intervención antrópica, es decir, con cambios realizados por el hombre en el terreno. Eso fue muy importante para orientar la búsqueda porque, si bien se suponía por testimonios que en el ex centro clandestino se había fusilado y enterrado a desaparecidos, su hallazgo era una tarea titánica dada las dimensiones del lugar que abarca 14 mil hectáreas.

Las excavaciones comenzaron el 10 de septiembre en el marco de la causa “Enterramientos clandestinos”, que está a cargo del Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. Apenas iniciadas se encontraron los primeros restos. Con el total de los hallazgos relevados por el EAAF, hasta ahora, queda cerrada la primera etapa de exhumaciones de La Perla que se espera que continúen el próximo año.

Familiares de los desaparecidos: "el Ejercito Argentino siempre supo donde estaban"

Esta semana, el colectivo de familiares emitió un comunicado luego de visitar el sitio. “En un paisaje serrano de los que tanto conocemos, un monte en medio de lomas con espinillos y molles, vimos la tierra removida ordenadamente, cientos de metros trabajados. Ahí han hallado huesos: lo que queda de nuestros padres, hermanos, hijos, esposos. Allí están muchos de los miles de desaparecidos secuestrados en Córdoba, en esa loma y en otras. No solo los escondieron: los cuerpos no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados”, escribieron.

“49 años después, estas lomas nos revelan certezas. Que nuestros familiares están allí, cerca de La Perla de dónde los sacaron para matarlos como lo dijeron sobrevivientes desde 1980. Que el ejército argentino siempre supo dónde estaban (y están): en terrenos de ellos. Que con su silencio siguen manteniéndolos secuestrados”, continuaron en el documento.

“Ahora les toca al Estado, al Poder judicial y a las instituciones garantizar presupuesto, personal, leyes, decisión política y vías concretas para que la investigación no solo no se interrumpa, sino que se incrementen los medios y se intensifique y acelere radicalmente la búsqueda”, agregaron los familiares.

El comunicado lleva la firma de Graciela Geuna, Soledad García Quiroga, Silvina Requena, Sara Rosenda Lujan, Roxana Claudia Molina, Roberto Doldán, Oscar Ezequiel Jaimovich, Adriana Ruth Jaimovich, Jaime Alarcón, Soledad Nívoli, Osvaldo Nadra, María del Carmen Torres, María Eugenia Carignano, Sebastián Santiago Carignano, Alejandra Moukarsel, Juan Herrero, Alba Cristian Del Valle Camargo, Juan Sebastian Camargo, Norma Carreño, Yamila y Ernesto Argañaraz, Tomás Gustavo Di Toffino, Norma Donemberg, Estela Marta Reyna, Sebastián Soulier, Mercedes Aguilar, Paula Mónaco Felipe, Liliana Felipe, Francisco Alejandro Ferreyra, Mercedes Ferreyra, Marta Clara Ferreyra, Mónica Flores, Mariana Ojeda Giorda, Olga Fonsea, Marcelo Yornet, Marcela Sanmartino Carranza, Mariana Sanmartino Carranza, Agustín Di Toffino, Ana Actis y Juan de Cicco.



