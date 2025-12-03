Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), bloquearon este mediodía la colectora de la Avenida General Paz, cerca de Constituyentes, en una protesta que derivó en choques con la Policía de la Ciudad. A medida que avanzó la jornada, el malestar creció entre los trabajadores, impulsado por denuncias de “vaciamiento institucional” y el temor a nuevos despidos en el organismo.

A partir del mediodía, la tensión escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la traza principal en dirección al Riachuelo, encendiendo neumáticos y enfrentándose a los grupos motorizados e infantería que la Policía desplegó para contenerlos. La fuerza logró liberar la circulación en medio de una tensión atravesada por los reclamos por recortes presupuestarios y el vencimiento de 70.000 contratos estatales el 31 de diciembre.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, encabezó la movilización y cuestionó la política oficial hacia el sector público: “Tenemos que evitar que se vuelva a encender la motosierra en el Estado e impedir que se materialicen despidos masivos”, afirmó desde la concentración. El sindicato rechaza la reforma laboral que impulsa el Gobierno, exige la reapertura urgente de paritarias y demanda una recomposición salarial frente a la pérdida de ingresos acumulada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También rechaza el plan de reducir en un 10% la planta estatal, medida que podría impactar de manera directa sobre áreas estratégicas de investigación y servicios públicos.

ATE rechaza la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que consideran perjudicial para los derechos de los estatales

La protesta ganó fuerza con la llegada de organizaciones sociales y movimientos políticos a la sede del Parque Tecnológico Miguelete, lo que derivó en un operativo más intenso sobre los accesos vehiculares. Tras una asamblea, los manifestantes resolvieron trasladar el reclamo desde la avenida Constituyentes hacia el anillo de circunvalación porteño.

Aguiar volvió a cuestionar la estrategia oficial: “El Gobierno apuesta al conflicto congelando los salarios durante meses. Nunca antes se perdió tanto poder adquisitivo en tan poco tiempo. La paz social la tienen que garantizar ellos y no nosotros. Si persisten sin atender las demandas, la conflictividad seguirá en ascenso”. Sus declaraciones reflejan un clima sindical cada vez más tenso: la incertidumbre por los contratos, el avance de las reformas y el parate salarial.

Durante las próximas horas, ATE comunicará la fecha de un nuevo paro nacional. El sindicato anticipó que las medidas sorpresivas podrían repetirse en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varias provincias.

Lista de organismos descentralizados más afectados por la motosierra

Los organismos descentralizados aparecen como el núcleo del nuevo “plan motosierra” impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que proyecta un recorte profundo para 2026. Algunos de los más comprometidos son AFIP, ANSES, CONICET, INDEC, ANMAT, ENACOM, INTA e INTI, todos bajo revisión para detectar funciones superpuestas.

A la par, el ajuste alcanza a organismos que ya fueron reconfigurados durante este año: el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena quedó reducido tras 777 despidos; el Instituto Nacional de Semillas pasó a depender del Ministerio de Agricultura; el Instituto Nacional de Vitivinicultura fue convertido en una unidad organizativa; y el INADI, junto con el Instituto Nacional Belgraniano, fue disuelto bajo el argumento de “adoctrinamiento” y politización. La reestructuración forma parte de una estrategia que el Ejecutivo presenta como un ordenamiento del Estado.

Para julio, el Gobierno acumulaba 101 organismos cerrados, fusionados o transformados, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, además de numerosos fondos fiduciarios.

El Gobierno prepara un nuevo 'plan motosierra' y proyecta reducir otro 10% la planta estatal 2026

Así, el esquema de recortes se organiza en niveles:

AFIP, ANSES, CONICET e INDEC : prioridad en el ajuste previsto para 2026.

ANMAT, ENACOM, INTA e INTI : monitoreo mensual para detectar duplicidades.

Instituto Nacional de Agricultura Familiar : fuerte reducción y avance hacia su disolución.

INADI y el Instituto Nacional Belgraniano: eliminación por presunta “politización”.

MV

LT