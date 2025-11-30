Motosierra profunda: planean echar a 30 mil empleados públicos más en 2026

El gobierno de Javier Milei afila nuevamente la motosierra y avanza en nuevos recortes de empleos públicos, tras el reordenamiento de la gestión libertaria que se dio con el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete tras el triunfo electoral del 26 de octubre y la salida de Guillermo Francos.

Se trata de una tarea en la que viene trabajando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en tándem con el ministro coordinador. Es sabido que, tras el vencimiento de las facultades delegadas que otorgaba la ley Bases a mediados de este año, la cartera que conduce Sturzenegger tuvo objetivos difusos. Sin embargo, uno de ellos es negociar los detalles del acuerdo comercial con EE.UU., cuyos detalles todavía no se saben.

En lo que va de la gestión libertaria, desde el 10 de diciembre de 2023 se han registrado más de 58 mil despidos en el sector público. Muchos de ellos se trataron tan solo de la discontinuidad de contratos. Según fuentes oficiales, se estima que el nuevo recorte podría significar un nuevo achique del 10% de la estructura de empleados públicos. Según explican fuentes oficiales, se trata de un recorte “transversal” en el que intentarán avanzar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuentes oficiales dejaron trascender que avanzarán sobre organismos descentralizados tales como AFIP, Anmat, Conicet, INTA, INTI, Enacom y varios otros. Muchos de estos organismos ya sufrieron recortes. Incluso el Gobierno se vio forzado (a través de resoluciones judiciales) a dar marcha atrás con el cierre del INTA y del INTI. También se vio obligado a dar marcha atrás con Vialidad Nacional.

El caso de la Anmat, no deja de ser llamativa la nueva búsqueda de achicamiento del organismo. Sobre todo en medio de los estragos y las muertes que causó la falta de control en lotes contaminados de fentanilo y que son motivo de investigación judicial. Incluso, valieron algún grado de molestia entre Sturzenegger y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En octubre de este año la cantidad de empleados públicos en el país ascendía a 282 mil. Sobre ese número, la gestión de Milei busca avanzar tanto en lo que resta de 2026 como en el primer trimestre del año próximo, cuando se venzan varios contratos del Estado, por lo que el personal dejará de tener sentido.

También están en la mira la Televisión Pública y Radio Nacional. Ambas están bajo la órbita de Adorni, cuya secretaría se vio disuelta pero sus funciones fueron trasladadas a la Jefatura de Gabinete. Según la información que brinda la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Radio Televisión Argentina (RTA) cuenta con 2.157 empleados y ha recibido un 52,01% de transferencias de fondos menos que durante 2024.

En ese marco, los trabajadores de los medios públicos sufrieron una brutal caída en sus salarios y hubo muchos retiros voluntarios. Con todo, el Gobierno no logró cerrar Télam sino transformarla.

Parte de las transformaciones que encaran Adorni y Sturzenegger tienen que ver con la privatización de las empresas públicas, la eliminación de oficinas o dependencias duplicadas y también la supresión de los registros de propiedad automotor.

R.P.