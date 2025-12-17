Ordenaron nuevas medidas para identificar a los propietarios de la quinta de Pilar que vinculan a importantes dirigentes de la AFA

El juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, pidió este martes 16 de diciembre una serie de medidas de prueba sobre la finca de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de esa asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, para establecer quiénes son los verdaderos dueños del inmueble valuado en más de 10 millones de dólares.

La agencia Noticias Argentinas reveló que el magistrado ordenó levantar el secreto de sumario e hizo pedidos a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA), a aseguradoras, y a compañías de GPS y telepase por los vehículos que se encontraron en la finca, y formuló la misma solicitud a compañías de Internet, celulares y cables por la vivienda.

"Toda esa plata sucia": Patricia Bullrich denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante la CONMEBOL

La semana pasada, la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debía seguir la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de comprar el inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin contar con el respaldo financiero suficiente.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

El allanamiento a la quinta de Pilar y los vehículos encontrados

El viernes 12 de diciembre, por orden del juez federal Daniel Rafecas, la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la quinta de Pilar donde secuestró 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings. Todos los vehículos encontrados estaban en un inmenso galpón dentro del predio y aparecen a nombre de la firma Real Central SRL, según fuentes judiciales.

Mientras se realizaba el allanamiento, la Cámara Federal resolvió una disputa de competencia entre dos juzgados, y le sacó el expediente a Rafecas, haciendo que pase al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Aguinsky.

Allanamiento a la mansión de Pilar

Como parte del procedimiento, tras el secuestro de los vehículos, al predio ingresaron seis peritos tasadores: tres designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro para determinar el valor real del inmueble y de los bienes hallados allí. De acuerdo a fuentes del expediente, esta medida busca reconstruir el patrimonio involucrado y comprobar si guarda relación real con los ingresos declarados por Pantano y Conte, los titulares oficiales de la propiedad.

La Coalición Cívica había denunciado que estas personas no tendrían la capacidad económica suficiente para comprar una propiedad de esas características. En ese contexto, la Justicia reconstruyó la cadena de titularidad del inmueble: perteneció al exfutbolista Carlos Tevez, quien la compró en 2017; seis años después fue vendida a la empresa Malte SRL y, al año siguiente, quedó en manos de Pantano y Conte a través de Real Central SRL. Un detalle importante es que Malte SRL fue proveedora de la AFA en 2022, con un contrato directo de medio millón de dólares para implementar el sistema VAR.

Allanan dos casas de los presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia que figuran como dueños de la mansión en Pilar

Según la información sumada al expediente, Luciano Pantano estuvo registrado como monotributista y presidió la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde 2021, además, fue protesorero del club Almirante Brown desde 2022; por su parte, Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012, cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020 y se jubiló al año siguiente.

La investigación intenta descubrir si la propiedad y todos los vehículos y bienes encontrados en ella forman parte de un sistema creado para esconder patrimonio que pertenecería, en realidad, a importantes dirigentes de AFA.

Los vehículos hallados en la mansión de Pilar

Cómo es la denuncia que vincula a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino con la mansión de Pilar

Facundo del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica (CC), denunció, hace más de un año, junto a Elisa Carrió y el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, que una jubilada y un monotributista aparecían como titulares de una propiedad cuyo valor superaba los 10 millones de dólares.

El referente de la CC reconoció que, con Carrió, “hace un año” que están “atrás del tema Tapia, a partir de un tuit de (Carlos) Tevez que denuncia a Toviggino, habla de plata enterrada, y empezamos a indagar y encontramos esa mansión. Presentamos la denuncia en la Procelac por lavado de activos y que se investigue la posible conexión con Tapia y Toviggino. También tenemos información por los vecinos que te dicen que lo vieron al Chiqui Tapia, otros que te dicen esa casa es de Toviggino, así que estamos pidiendo que se investigue”.

Y cerró diciendo: “Hay que investigar Miami, Santiago del Estero, y (el canal de streaming) Carnaval. Hay mucha plata, mucho Poder Judicial, mucha impunidad, y es una pelea que hay que darla”.

HM/ML