Por orden del juez Daniel Rafecas, la Policía Federal Argentina realizó este jueves un operativo en el country Ayres Plaza de Pilar. El allanamiento se realizó específicamente en dos lotes registrados a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, propietarios de la empresa REAL CENTRO SRL.

Esa firma figura como dueña de la mansión —que perteneció a Carlos Tevez entre 2017 y 2022—, y que la Justicia investiga a quién pertenece realmente, ante sospechas de que sería propiedad del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero y hombre de confianza, Pablo Toviggino.

El operativo apunta a obtener documentación y otros elementos que puedan aportar pruebas en la causa donde se investiga un presunto esquema de lavado de dinero.

El procedimiento se realizó sobre dos parcelas del barrio que en los registros aparecen como terrenos vacíos, aunque la Justicia ya cuenta con información que indica que allí se levantó una construcción de gran tamaño.

Según denunció la Coalición Cívica, ni Ana Lucía Conte ni su hijo Luciano Pantano cuentan con el respaldo económico para ser dueños de la mansión en Pilar

Según la denuncia presentada por la Coalición Cívica, los responsables de la empresa —Luciano Pantano y Ana Lucía Conte— no tendrían el respaldo económico necesario para adquirir bienes de ese valor.

Según los datos incorporados al expediente, Ana Lucía Conte tuvo hasta 2012 actividad como monotributista, en 2020 recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y un año después accedió a la jubilación. En cuanto a su hijo, Luciano Pantano, los registros lo muestran también como monotributista y con antecedentes de deudas bancarias.

Sin embargo, Pantano tiene vínculos con el mundo del fútbol: presidió la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde mayo de 2021 y, en marzo de 2022, asumió como protesorero del Club Almirante Brown.

Por otro lado, la investigación de Rafecas sobre la mansión en Pilar supuestamente vinculada a dirigentes de la AFA también avanzó con otras medidas: el magistrado pidió levantar el secreto fiscal de Malte SRL, una empresa dedicada al transporte escolar que aparece en la cadena de dueños del inmueble.

El magistrado logró conseguir en La Plata la documentación catastral del predio y decidió profundizar el expediente: dispuso el levantamiento del secreto fiscal de la empresa que aparece en la cadena de propietarios del inmueble. La novedad: dicha empresa figura como proveedor habitual de la AFA.

En el boletín interno 6089, Malte SRL fue contratada de manera directa durante 2022 para implementar el sistema VAR, un trabajo por el que percibió un pago de 500 mil dólares por parte de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Rafecas ya solicitó a la Agencia de Recaudación y Aduanas de República Argentina (ARCA) toda la información fiscal de la sociedad, así como de las personas que integran su directorio o figuran como accionistas. Entre esos nombres aparece Mauro Javier Paz, exresponsable de la liga femenina de la AFA, según informó Clarín.

El mapa societario de la mansión en Pilar atribuída a dirigentes de la AFA

La documentación registral del terreno muestra un itinerario llamativo: Carlos Tevez —referente de Boca y hoy director técnico de Talleres de Córdoba— adquirió la residencia en julio de 2017 y la vendió el 28 de junio de 2023 a Malte SRL.

Menos de un año más tarde, el 30 de mayo de 2024, la propiedad volvió a ser transferida, esta vez a la sociedad inscripta con el CUIT 33-71706817-9: REAL CENTRAL SRL. Dicha firma está integrada por el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, titulares formales del predio y señalados como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

REAL CENTRAL SRL figura inscripta como empresa dedicada al “Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”.

Anteriormente, la sociedad se llamaba CENTRAL PARK DRINKS S.R.L y se dedicaba al “SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR”, sin embargo, el 16 de mayo de 2024 modificó su actividad y pasó a tener el nombre actual.

El 16 de mayo de 2024 CENTRAL PARK DRINKS SRL cambió su denominación a REAL CENTRAL SRL

Un mensaje publicado por Tevez en la red social X, en medio de una discusión pública con Toviggino, se convirtió en uno de los primeros rastros que vincularon la mansión con el tesorero de la AFA. Ese material fue aportado a la causa por los denunciantes Facundo De Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica.

"Me parece q(ue) tantas idas y vuelta(s) a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá", escribió Tevez el 5 de marzo de 2024.

"Memoria Alí Babá": el tuit de Carlos Tevez contra Pablo Toviggino

Pantano y Conte, dueños en los papeles de REAL CENTRAL SRL, fueron señalados recientemente como posibles prestanombres de Claudio “Chiqui” Tapia y de Toviggino. La Justicia ordenó el congelamiento de sus bienes y de sus cuentas bancarias hace poco más de una semana.

La línea de investigación y el rol de Malte SRL

Con este esquema en revisión, Rafecas apunta a reconstruir la arquitectura societaria detrás de la operación y determinar si existieron maniobras tendientes a ocultar a los verdaderos propietarios del inmueble. Con las medidas recientes, el expediente ya confirmó que la casa estuvo formalmente en manos de dirigentes vinculados al universo de la AFA.

Malte SRL también aparece asociada a la llegada de un futbolista de Bangladesh al país luego del Mundial 2022, en pleno auge del vínculo entre la selección argentina y el público bengalí.

En ese marco, el club Sol de Mayo de Viedma contrató a Jamal Bhuyan. Según el diario Página/12, en esa contratación tuvo participación la empresa, relacionada a otro referente del fútbol local. El medio publicó: “A cuyo frente aparece Juan Pablo Beacon. Abogado cordobés, pero de Viedma por adopción, preside la Federación Patagónica de Fútbol y es un hombre muy cercano al tesorero de la AFA, el rosarino Pablo Toviggino”.

Tuit de Juan Pablo Beacon contra Patricia Bullrich

La AFA y el "roban pero hacen"

Beacon figura en el entramado societario de Malte SRL como uno de los accionistas que luego cedió su participación a otra sociedad: SOMA SRL, también radicada en Santiago del Estero, provincia que aparece como punto final de la ruta financiera investigada.

En sus cuentas personales, Beacon suele exhibir su cercanía con Toviggino, a quien acostumbra republicar en la red social X.

Retuit de Juan Pablo Beacon de un tuit de Pablo Toviggino

En cuanto a su objeto social, Malte SRL declaraba originalmente actividades vinculadas al “cultivo de pastos de uso forrajero”, sin embargo, según el boletín 6089 de la AFA, también tiene el expertise necesario para implementar el VAR.

