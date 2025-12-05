Otro cachetazo del Gobierno a Tapia: "La nueva Universidad de la AFA no tiene habilitación legal"

Este viernes 5 de diciembre, el Ministerio de Capital Humano anunció, a través de un comunicado, que la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA) “no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina”, e informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias ya “intimó” al organismo para que "suspenda de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica. Asimismo, la entidad deberá presentar el descargo correspondiente en un plazo de 5 días hábiles”.

Luego el Gobierno explicó que la Asociación del Fútbol Argentino promociona “carreras de grado y de posgrado” sin tener “reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”, y remarcó que la normativa actual vigente es muy clara al respecto: “el uso de la palabra ‘Universidad’, y de cualquier derivado, está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional”.

También se aclaró que “los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados de carácter universitario. La violación de esta norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley".

También se adelantó que, entre las medidas que podrían tomarse, se incluyen "la clausura inmediata y definitiva de la entidad y la inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o integrar órganos de gobierno de asociaciones civiles dedicadas a la educación superior”.

Cómo comenzó UnAFA

A finales de octubre, AFA lanzó UnAFA, su nueva universidad, cuyo inicio académico estaba previsto para los primeros meses de 2026. El anuncio se hizo en la Asamblea General Ordinaria en Ezeiza, remarcando que el objetivo del proyecto es asegurar el acceso a estudios terciarios, también posibilitar la terminación de la secundaria y además brindar programas formativos específicos del sector.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, planteó que ese emprendimiento "quiere darle herramientas educativas a todas las personas que trabajan en el fútbol argentino". El proyecto tendrá la participación de Alberto Barbieri, exrector de la Universidad de Buenos Aires y actualmente con tareas académicas vinculadas a Ciencias Económicas.

“UnAFA se estructurará sobre cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social”, explicó entonces Barbieri, y agregó que el objetivo es crear “una institución de carácter mundial y primera en su tipo en Latinoamérica”, adelantando que la oferta académica incluirá maestrías, cursos y programas destinados al ámbito administrativo, técnico y dirigencial.

