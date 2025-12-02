La trama compleja del AFAGate analizada por el Inspector General de Justicia

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, explicó el alcance de su cargo y el funcionamiento de la IGJ, cuyas atribuciones derivan de la Ley 22.315. Desde la fiscalización del Registro Público hasta el control de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, fideicomisos y sistemas de capitalización y ahorro, Vítolo describió el rol del organismo y, en ese marco, detalló las observaciones acumuladas sobre la AFA: balances objetados desde 2017, reformas estatutarias que contravienen normas internas y de FIFA, y una intención de mudanza a la provincia que, según sostuvo, no tiene validez legal mientras persistan trámites sin completar en la Ciudad de Buenos Aires.

Daniel Vítolo es inspector general de Justicia, además de un jurista de reconocida trayectoria en derecho comercial y concursal, graduado en la UBA y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor titular y autor de más de 70 obras jurídicas. Su labor académica y profesional lo posiciona como una referencia en el ámbito jurídico nacional e internacional.

Me gustaría que compartiera qué significa ser inspector general de Justicia: ¿cuáles son las atribuciones y las responsabilidades que tiene su cargo?

Las responsabilidades que tiene la Inspección General de Justicia derivan de la ley orgánica, que es la Ley 22.315 y su decreto reglamentario 1493 del año 82. La Inspección General de Justicia tiene a su cargo el Registro Público, que antes se llamaba Registro Público de Comercio de la Capital Federal, y aparte tiene la labor de fiscalizar aquellas asociaciones civiles, fundaciones, simples asociaciones, sociedades comerciales que se inscriben en ese Registro Público; la matrícula de los que antes se llamaban comerciantes y ahora se llaman, de acuerdo al Código, personas humanas que desarrollan una actividad organizada bajo la forma de empresa o son titulares de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, de servicios. Lleva también la matrícula de los despachantes de Aduana, registra los contratos de fideicomiso, registra y fiscaliza también los contratos de colaboración empresarial y uniones transitorias de empresas, y aparte tiene a su cargo la fiscalización a nivel nacional de los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados.

¿Podría contarnos todo lo que respecta al Chiqui Tapia? ¿Cómo se inició la investigación, cuáles son los ingresos de Tapia, quién es el financista ligado a él y, eventual testaferros; o, por lo menos, las conjeturas plausibles que usted tenga?

Es un tema que nosotros no investigamos, sino que esto está en marco de la Justicia. Nosotros lo que sí sabemos es que la Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil que está bajo la fiscalización de la Inspección General de Justicia aunque ellos sostengan hoy en medios periodísticos que no lo están más porque se han mudado a la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que es una asociación civil registrada ante este Registro Público de la Inspección de Justicia, que si bien en una asamblea decidió su cambio de domicilio, ese cambio de domicilio no ha sido perfeccionado desde el punto de vista legal porque no han reformado el estatuto con la nueva sede y no han terminado los trámites que tienen pendientes en la Capital Federal con nuestro Registro para poder inscribirse o trasladarse a otra jurisdicción.

Nosotros lo que encontramos en la Inspección General de Justicia respecto de la AFA tiene ya tiempo, porque la AFA ha tenido presentación de balances. Todas las asociaciones que están bajo nuestra fiscalización tienen obligación de presentar sus estados contables y financieros anuales para revisión por parte nuestra y necesitan su aprobación. Desde el año 2017, que presentó los estados contables, cada presentación ha tenido objeciones porque no se han aclarado dudas que nosotros hemos presentado respecto a los estados contables. Y, básicamente, son dudas por cuestiones vinculadas a asientos contables que están en esos estados financieros, agrupados en cuentas que se llaman “varios”, “otros rubros”, “otros”, donde hay cifras muy grandes que no tienen su apertura. Y lo que se le ha pedido es la apertura para ver en qué consisten estos valores, cómo están discriminados internamente. Y la AFA hasta el día de hoy no ha contestado ninguna de estas observaciones. Esta es la primera cuestión que tenemos donde aparecen estas cuestiones sospechosas de AFA.

La segunda cuestión se planteó en el año 2023, antes de que yo asumiera, y cercanas a las elecciones. La AFA produjo una reforma de estatutos a través de una asamblea que trajo para inscribir a la Inspección de Justicia, en la cual se politizaba totalmente, porque al modificar el estatuto establecía que el Consejo Directivo, aparte de los consejeros representantes de los clubes, iba a tener tres consejeros con voz pero sin voto, que tenían que ser políticos y que tenían que ser personas que ejercieran el cargo de presidente de la República, vicepresidente de la República, gobernador de provincia, vicegobernador de provincia, diputado nacional o senador nacional. Nosotros objetamos esa reforma porque contraría los propios estatutos de AFA, que dice que es una asociación que tiene que tener independencia política y no puede vincularse con cuestiones políticas, ideológicas y religiosas.

Y, aparte, porque también contraría los estatutos de la FIFA establecidos para aquellas asociaciones que son federaciones incorporadas a la FIFA, que tienen esa misma independencia política. La AFA trató de defender la posición, y cuando nosotros dijimos que no íbamos a inscribir esa reforma, finalmente la Comisión Directiva desistió de la reforma. Pero no tenía facultades para hacerlo porque es una decisión asamblearia, y lo han hecho en una asamblea que han celebrado en la provincia de Buenos Aires, en el mes de octubre, sin autorización nuestra, por su cuenta, y ahí han certificado que por el momento desisten de esta pretensión. Estas fueron dos señales de alarma que tuvimos nosotros respecto de la AFA.

Y la última que tenemos ahora es la aparición pública de esta idea de que la AFA se va a la provincia de Buenos Aires escapándose del control de la Inspección de Justicia. Pero esto no lo ha podido hacer porque desde el punto de vista legal esa mudanza no se ha realizado: sigue bajo nuestra jurisdicción; los balances están sin aprobar; la última Comisión Directiva no está inscripta; y, aparte, hay judicializada la decisión que también se tomó el año pasado en una asamblea de AFA de adelantar un año las elecciones para establecer la reelección del Consejo Directivo con mandatos superiores a aquellos límites máximos que establece la Ley Nacional del Deporte, después de la reforma del año 2023. Hay varias infracciones desde este punto de vista que normalmente serán abordadas por el organismo a través de las actuaciones correspondientes.

Ahora, lo que tiene que ver con el financiamiento o movimientos espurios, eso nosotros no lo podemos detectar porque no somos auditores de la AFA. Sí hemos detectado estos movimientos de sumas muy grandes, que son globales, que no están abiertas en los estados contables y que justamente lo que pedimos es que se abran y se dé detalle de la composición de esos rubros, porque de allí seguramente algo podrá salir que podrá ayudar a la investigación de la Justicia.

Respecto de Barracas Central: la producción me aporta que parecería que hace 10 años no presenta balance. ¿Es habitual que organizaciones, personas jurídicas puedan estar 10 años sin presentar balance?

Es habitual encontrar personas jurídicas privadas que no han presentado balances. En el tema de clubes de fútbol,los clubes que podemos llamar más tradicionales están al día con los balances. Podemos hablar de River, de Boca, de Racing, de Argentinos Juniors. En general están al día con los balances. Hay algunos clubes más pequeños, que están atrasados y también hay otras organizaciones que también estaban atrasadas. El atraso viene de hace muchos años. Y, finalmente, lo que ocurre con estos clubes o con otras fundaciones o asociaciones, es que comienzan a atrasarse y, como el atraso importa el pago de multas y de formularios para presentar fuera de término, que son más caros, empiezan a quedarse y dejar de presentarse y después ya no lo retoman.

Lo que hicimos nosotros el año pasado fue establecer una moratoria para permitirlos y ayudarlos a cumplir. Es decir, la idea nuestra no es tanto andar persiguiendo al que no cumple, sino ayudarlo a cumplir. Con esta moratoria les hemos permitido utilizar un solo formulario para que esto no sea tan costoso, la regularización. Hicimos relaciones y conversaciones con el Consejo Profesional de Licenciados en Economía para que todos aquellos que se presenten a la moratoria tengan también un descuento en la legalización de las firmas de los contadores, para que les resulte más fácil presentarse. Y les dimos un plazo, que en principio era hasta el 31 de diciembre de este año, y que lo hemos prorrogado porque la Inspección de Justicia está en un proceso de digitalización y modernización de sus sistemas operativos. Y entonces la idea es que puedan ser presentados en forma digital, algo que nosotros vamos a estar en condiciones de poner operativo entre el mes de enero y de febrero.

¿Las personas jurídicas que no presentan en tiempo sus balances generalmente son empresas pequeñas o que les está yendo mal, para decirlo de alguna manera, o es una costumbre que puede suceder también en organizaciones grandes o que les va bien, como el caso este de Barracas Central?

Lo que pasa es que Barracas Central, si usted lo mira desde el punto de vista estructural, es un club de barrio; es un club deportivo, pero es un club pequeño. Tiene muy pocos socios; no es una gran empresa. Quizás mueve mucho dinero pero creo que tiene muy pocos asociados, debe tener 2.300, 3.000 asociados. Frente a clubes que tienen 128.000, 200.000, 250.000. En realidad, es un club pequeño. El tema es que también la no presentación de estados contables muchas veces hace que no puedan ser fiscalizados. Porque si yo no presento los estados contables, yo no puedo cotejar lo que muestra la realidad con lo que es el movimiento económico y financiero. Si no hay un estado contable, ¿contra qué mirarlo?

¿El inspector general de Justicia es designado por el Poder Ejecutivo? ¿Tiene alguna participación otros organismos que no sean del Poder Ejecutivo? ¿Cambia con cada presidente?

No.Está designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo designa el presidente de la República, y a mí me designó el presidente Javier Milei. Y estoy en el cargo mientras el presidente siga confiando en mí y piense que estoy haciendo bien mi trabajo. Y si el presidente Milei termina su mandato y no reelige y viene otro presidente, bueno, el cargo estará a disposición del nuevo presidente, que ratificará en sus funciones al inspector o no. Normalmente los presidentes cambian y designan nuevos inspectores generales también el manejo del régimen de inversiones y demás es una política de Estado que está ligada a la filosofía política de quien gobierna el Estado. Y todo el régimen de contralor de personas jurídicas privadas pasa por este instituto.

¿Puede ser que la AFA se haya mudado a la provincia de Buenos Aires casualmente porque presume que al estar designada una persona por el propio presidente Milei pueda suponer cierta animosidad y se va a la provincia porque suponga cierta benevolencia? ¿Es una hipótesis plausible, nuevamente?

No, de ninguna manera. Si dicen eso no es verdad. Primero, porque la Inspección de Justicia no persigue. Nosotros hemos cambiado totalmente la filosofía. Dejó de ser un órgano inquisitivo para ver los amigos y los enemigos, a ver a quién se molesta y a quién no se molesta. Es decir: le pido algo a una fundación de Patricia Bullrich, pero no se la pido a una fundación de Cristina Kirchner. Es decir, esto no es en la mirada nuestra. A mí me da exactamente lo mismo la Fundación Pensar de Macri o el Instituto Patria de Cristina Kirchner. Y lo he probado en los dos años que llevo de gestión. Y ahí tampoco estamos persiguiendo a la gente, sino ayudando. Así que esto no es así. Yo creo que la AFA se va a la provincia de Buenos Aires por dos motivos: primero, porque tiene todos estos años que no puede explicar sus estados contables. No abre las cuentas y entonces dice: “Bueno, me voy y no las abro”. Y está equivocada, porque de acá no se va a poder ir hasta que no cumpla con las vistas y explique bien qué son esos números.

Segundo: se va a la provincia de Buenos Aires porque fracasó el proyecto político que tenía con esta modificación del Consejo Directivo, trayendo a un presidente de la República que cuando hicieron esa reforma, pensaban que presidente iba a ser otro y no el actual. Entonces, ahora quizás se muda donde, políticamente, quizás esta nueva reforma la puede volver a implementar, y que con nosotros no la va a poder implementar porque es violatoria de la ley y de los estatutos de AFA. Y, aparte, porque tiene también un control muy estricto desde el punto de vista de la legalidad. Nosotros impugnamos y nosotros declaramos la ineficacia administrativa y la irregularidad del adelantamiento de las elecciones que se hizo el año pasado en la AFA.

Ellos recurrieron a la Justicia, y como siempre, la Justicia, con un fallo dictado por una Cámara integrada por dos jueces de Justicia Legítima, convalidaron todo lo hecho por la AFA diciendo que, bueno, que si era vinculatorio el estatuto no era importante porque, finalmente, la asamblea, por aclamación, había resuelto eso, y que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protegía los procesos, cuando en realidad está dicho por la propia Comisión Interamericana que esta Convención no se aplica a personas jurídicas privadas: es para personas humanas. Y la AFA es una persona jurídica privada que, aparte, está integrada por otras personas jurídicas privadas que son los clubes.

Así que, bueno. Y nosotros estamos con un recurso de queja en la Corte, que, bueno, está bajo revisión y veremos qué resuelve la Corte. Pero nosotros no perseguimos. Nosotros ayudamos. Nosotros estamos haciendo un trabajo de mucha empatía con toda la comunidad y mucho con las organizaciones de la sociedad civil, que lo pueden decir todas las federaciones, las asociaciones civiles y fundaciones que están en contacto con nosotros. Nos pueden decir las iglesias evangélicas comunidades judías y también iglesias musulmanas, que les hemos dado la posibilidad de llevar libros rubricados.

Estamos acompañando a las pymes y también a los clubes de fútbol, donde no intervenimos en cuestiones de los clubes salvo situaciones urgentísimas o que no tengan salida. Pero, normalmente, nosotros permitimos que ellos se muevan con sus propios estatutos y que traten de resolver internamente los problemas. Yo creo que hay un proyecto político atrás y, bueno, el proyecto político lo trata de consolidar en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si después le va como le fue en lo nacional, que se equivocaron en la apuesta,, es un tema de ellos.

¿Cuál es su visión de cómo funcionó en el pasado la Inspección General de Justicia; si hubo épocas en las que sí se la utilizaba para perseguir a adversarios y ser benevolente con amigos?

Eso se ha visto. Es decir, hay una serie de casos de acciones judiciales promovidas por la Inspección de Justicia respecto de sociedades extranjeras o las prevenciones de sostener que las sociedades por acciones simplificadas eran un invento de Mauricio Macri, cuando es una cosa falsa. Son sociedades que están en 60 países del mundo. En la Argentina se sancionaron esas leyes del capital emprendedor, crowdfunding, por unanimidad del Senado y una mayoría abrumadora de la Cámara de Diputados. El Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, que abre el régimen societario, es un código que anunció Cristina Fernández de Kirchner y, sin embargo, en la última parte de su gobierno y del gobierno de Alberto Fernández, esto era una idea como que eran instituciones que estaban en contra de la Argentina y que eran utilizadas para el fraude. Ahora, cuando se pidió información al Instituto Patria, finalmente la Inspección de Justicia renunció al recurso ante la Corte para blindar la información del Instituto Patria y no se pudo saber nada de financiamiento.

Y respecto de pasarse a la provincia: la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad. Al lado de la Ciudad de Buenos Aires está la provincia de Buenos Aires; o sea, corriéndose apenas unas cuadras se pasa de jurisdicción. Ahora, gobiernos de la provincia de Buenos Aires de distinto sesgo del nacional es algo no muy habitual.nVoy para atrás y creo que tengo que llegar a De la Rúa para encontrarme con un gobierno de la provincia de Buenos Aires de distinto sesgo que el de la Presidencia.

Claro. Distinto sesgo, y más en la situación actual, donde finalmente es el reducto de un… lo último que queda de algo de poder de un partido político que está en crisis y, vana un territorio amigo. Ahora, ¿cómo se desenvuelve ese territorio después? No lo sé. Porque también, en realidad, la AFA tuvo su sede tradicionalmente en la Capital Federal.

¿Cuál es su relación con su equivalente de la provincia de Buenos Aires?

Tenemos una relación razonable. Tenemos, incluso, un chat todos los directores. Pero cada uno maneja su jurisdicción. En esto, ¿qué van a hacer? No me lo van a decir. Y si está ejecutado o no está ejecutado, no lo sabemos. Esto lo vamos a resolver nosotros a través de las investigaciones sumarias que vamos a hacer.

¿Le merece respeto?

Todos me merecen respeto. Lo que pasa es que a veces no es un tema de los funcionarios, sino de las decisiones políticas. Es decir, cuánta libertad o cuánto profesionalismo tienen los funcionarios depende también de ellos y de cómo funcionan los gobiernos. En el caso particular mío tengo que decirle, con absoluta honestidad, que la confianza depositada en mí por el presidente de la República a mí me parece enorme y me emociona.