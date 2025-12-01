La Justicia ordenó allanamientos en la financiera asociada al "Chiqui" Tapia y en el Club Banfield

La Justicia federal avanza sobre la trama de presunto lavado de activos y maniobras de evasión que involucran a la Asociación de Fútbol Argentino. La investigación derivó en 19 allanamientos simultáneos y en una serie de medidas cautelares de alcance financiero a Sur Finanzas, ligada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a directivos del Club Banfield.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Antonio Armella, titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a partir de un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien advirtió por riesgos para el avance de la causa si no se actuaba de inmediato.

La Fiscalía imputó a Ariel Vallejo, el financista ligado a Tapia, por un esquema de lavado de $818 mil millones

El operativo se originó luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) presentara una denuncia formal contra Sur Finanzas por presuntas maniobras de evasión tributaria y lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador Agustín Urzi. Según la presentación del organismo fiscal, la empresa habría participado en operaciones financieras irregulares en las que también estarían involucrados varios clubes de fútbol del país, entre ellos Banfield, lo que disparó señales de alerta dentro del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, antes de que esa denuncia fuera radicada, ya existía en el mismo fuero federal una investigación previa sobre los mismos hechos y sobre las mismas personas. Se trata del expediente FLP 29107/2025, iniciado con anterioridad en el Juzgado Federal 2, donde el Club Banfield y parte de su conducción eran por presunto lavado de activos y por sus vínculos con Sur Finanzas. La fiscal Incardona detectó la existencia de esta causa previa y solicitó la remisión para asegurar la continuidad del proceso.

Ariel Vallejo, financista de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia.

En ese marco, la fiscal requirió una serie de medidas, entre ellas allanamientos, el congelamiento de todas las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil tanto de los titulares de esa firma como de las asociaciones ligadas al club Banfield. No obstante, este paquete de medidas fue filtrado a la prensa, lo cual, según la fiscal, puso en riesgo el éxito de la investigación y aceleró la necesidad de actuar de manera inmediata.

Pese a que Incardona reiteró su pedido de urgencia durante el viernes y el sábado, el magistrado del Juzgado Federal 1, donde inicialmente había quedado radicada la nueva denuncia, no ordenó las medidas ni envió el caso al Juzgado Federal 2, y tampoco emitió una definición sobre la acumulación solicitada.

Denuncian a dos supuestos testaferros del Chiqui Tapia por lavado de dinero

Frente a esa situación, Incardona decidió solicitar el domingo la intervención directa del juez Armella, quien este lunes ordenó las medidas cautelares reclamadas. Entre ellas se destacan el congelamiento total de las cuentas de Sur Finanzas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal tanto de los titulares de la firma como de las asociaciones ligadas al Club Banfield, y el despliegue de allanamientos simultáneos en 19 puntos.

Los procedimientos se desarrollan en la casa matriz de Sur Finanzas, en distintas sucursales de la empresa y en sedes de clubes de fútbol que habrían mantenido operaciones con la firma. Los investigadores analizan si el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una entidad ligada al Club Banfield, operó en la plataforma financiera.

A partir de la investigación, este viernes el financista Ariel Vallejo, a cargo de Sur Finanzas, fue denunciado formalmente por la DGI. El dictamen de la fiscal Incardona acusa a la financiera de haber movido un volumen de dinero monumental, estimado en 818.000 millones de pesos, a través de una sofisticada ingeniería de lavado.

