Denuncian a dos supuestos testaferros del Chiqui Tapia por lavado de dinero

En medio del escándalo que envuelve a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Elisa Carrió y otros dos dirigentes de la Coalición Cívica presentaron una denuncia para que se investigue a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes podrían ser testaferros del dirigente futbolístico en un presunto caso de lavado de dinero y otros delitos.

La presentación fue realizada por Carrió, junto con el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso.

Pantano y Conte son los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad en Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados. “La mencionada dirección correspondería a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto.

Según indica la denuncia, cuando la propiedad habría sido adquirida por la empresa luego de acrecentar su capital, ese aumento "no alcanzaría para justificar el giro financiero necesario para la compra del inmueble", no solo por su tamaño, sino también por la infraestructura de lujo en su interior. “Con solo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente de afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”, sostienen los denunciantes.

El vínculo entre Chiqui Tapia y sus supuestos testaferros

La figura que conecta a la empresa de los demandados con el hombre de la AFA es Lucas Labbad, exgerente general del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici. Labbad ocupó un rol central en el club, desde el que gestionó áreas administrativas, contractuales y operativas, y mantuvo vínculos institucionales con actores de peso del fútbol nacional e internacional.

En enero de 2023, Pantano asumió como presidente de Mendoza Wines SA y se asoció con Labbad. El ingreso del hombre de Boca a la empresa vitivinícola le habría permitido a Pantano fortalecer y profundizar su posicionamiento en el mundo empresarial del fútbol. “Esto lo llevó a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino”, señala la denuncia presentada por Carrió, Yofe y Del Gaiso.

Ana Lucía Conte y Nicolás Pantano

En 2024, Labbad asumió como presidente de BiBop SA, una empresa proveedora de servicio de internet que opera en Villa Rosa Pilar, y brindaría conectividad a la quinta.

Mas tarde, Labbad se convirtió en uno de los socios de Real Central SRL y la empresa habría adquirido la propiedad de gran tamaño para él. De acuerdo con la denuncia, Pantano y Conte "habrían actuado como intermediarios de quién sería el verdadero adquirente y propietario".

Lucas Labbad, exgerente general del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici.

Los denunciantes aseguran que existen versiones públicas que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados "podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”.

“La existencia de serios indicios de un origen espurio de los fondos es suficiente para habilitar una investigación por lavado, sin perjuicio de que se identifiquen y sancionen, en su caso, los delitos precedentes. Los antecedentes permiten sostener que los señores Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de la persona jurídica Real Central SRL como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, señala la presentación.

Entre las pruebas incorporadas, Carrió, Yofe y Del Gaiso incluyeron un tuit de Carlos Tévez en el que hace referencia a lo denunciado. “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, (Pablo) Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterra los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria, Alí Babá”, escribió el exjugador, en alusión a Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Tapia.

Para Del Gaiso, legislador porteño de Lilita, ese tuit podría ser clave en el inicio de una investigación en una presunta trama de corrupción y dinero espurio. “Este tweet de @__CarlitosTevez de marzo del 2024 puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue", escribió en X.

