Raúl Gámez acusa a Tapia y Toviggino de “querer ver a los clubes débiles y pobres”

El exmandatario de Vélez Sársfield, Raúl Gámez, volvió a encender la interna dirigencial en el fútbol argentino con definiciones explosivas dirigidas a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quienes acusó de implementar un esquema de presión sobre los clubes. “Nos quieren ver débiles y pobres a los clubes, porque si estás débil, si estás pobre, sos más manejable”, sentenció el dirigente, que aclaró que hablaba “a título personal” y no en nombre de la institución.

En diálogo con Vélez Visión, Gámez aseguró que la conducción de la AFA opera bajo una lógica de intimidación. “¿Qué hicieron con el fútbol argentino? Esta gente es un desastre, porque no analiza nunca lo que puede pasar con sus decisiones. Está demostrado. Debe ser dura la interna de AFA porque siempre están intimidando, esta decisión de suspender a once jugadores y a Verón es intimidatoria, pero después lo van a levantar porque son unos payasos bárbaros”, lanzó.

El exdirigente insistió en que los clubes atraviesan un escenario donde “las dirigencias le tomaron miedo a la AFA”, y vinculó ese temor a decisiones unilaterales que, según dijo, buscan disciplinar. “Estos tipos nos quieren ver débiles y pobres, porque así te pueden llevar a tomar decisiones condicionadas por lo económico”.

Con Grondona, incomparable

Gámez también marcó diferencias entre el actual liderazgo de Tapia y lo que fue la conducción histórica de Julio Grondona. “Es incomparable Grondona con estos tipos. Si Tapia fuera un tipo de bien, decente, podría ser superior, pero no lo es. Esto es un invento de poder, de poder malo”, afirmó.

Y agregó: “Toviggino no sé de dónde apareció, y Tapia fue un invento de Angelici que quiso manejar la cosa con Macri. Lo vieron manejable, pero es todo lo contrario: Tapia es un atorrante, muy vivo, criado en la calle y no da ventajas”.

Por último, advirtió sobre el impacto que este estilo de conducción tiene en la vida institucional de los clubes: “No se puede vivir bajo ese sistema. A los clubes los amenazan y te cuidás porque representás al socio y al hincha, no es tu empresa. Hay que defenderlos para que no sufran castigos”.