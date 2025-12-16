Dembélé fue el The Best y Santiago Montiel ganó el Puskás: todos los premiados de la gala 2025

La gala de los Premios The Best 2025, organizada por la FIFA, volvió a reunir a las principales figuras del fútbol mundial y dejó una combinación de nombres consagrados y reconocimientos destacados. El gran ganador de la noche fue Ousmane Dembélé, quien se quedó con el premio al mejor jugador del mundo luego de una temporada determinante con el Paris Saint Germain.

En el fútbol femenino, el máximo galardón volvió a manos de Aitana Bonmatí, figura del Barcelona, que ratificó su condición de referente global tras otra campaña de alto nivel con el conjunto catalán.

Un premio con sello argentino

La ceremonia también tuvo una noticia celebrada en Argentina. El delantero de Independiente, Santiago Montiel, fue distinguido con el Premio Puskás al mejor gol del año por su espectacular chilena desde afuera del área, convertida ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura. El tanto fue elegido por su dificultad técnica y estética, y quedó entre los goles más recordados del año a nivel mundial.

Además de los premios individuales, la FIFA entregó distinciones a entrenadores, arqueros, aficiones y presentó el once ideal masculino y femenino, con fuerte presencia de futbolistas europeos.

Todos los ganadores de los Premios The Best 2025

Mejor jugador del mundo: Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

Ousmane Dembélé (PSG / Francia) Mejor jugadora del mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona / España)

Aitana Bonmatí (Barcelona / España) Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Gianluigi Donnarumma (Italia) Mejor arquera: Hannah Hampton (Chelsea / Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea / Inglaterra) Mejor entrenador (masculino): Luis Enrique (PSG)

Luis Enrique (PSG) Mejor entrenadora (femenino): Sarina Wiegman (Inglaterra)

Sarina Wiegman (Inglaterra) Premio Puskás: Santiago Montiel (Independiente / Argentina)

Santiago Montiel (Independiente / Argentina) Premio Marta: Lizbeth Ovalle (Tigres / México)

Lizbeth Ovalle (Tigres / México) Mejor Afición: Hinchas del Zakho FC (Irak)

Los equipos ideales del año

Once ideal masculino: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Once ideal femenino: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.