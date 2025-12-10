El fixture completo del Mundial 2026: 48 selecciones, 104 partidos

La FIFA oficializó el cronograma completo del Mundial 2026, luego del sorteo que definió los 12 grupos del torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones y se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La confirmación incluyó la distribución de sedes, los horarios y el esquema final de competición tras una serie de ajustes logísticos.
El certamen tendrá 104 partidos y una estructura inédita, con tres días de descanso previo en la mayoría de los encuentros. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el duelo por el tercer puesto se disputará en Miami.
Los anfitriones y el inicio del torneo
En la fase de grupos, los únicos equipos que tenían asegurado su calendario eran los anfitriones.
- México abrirá el Mundial el 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, ante Sudáfrica por el Grupo A.
- Canadá debutará el 12 de junio en Toronto, frente a un rival a definir.
- Estados Unidos hará lo propio ese mismo día, de local en Los Ángeles, ante Paraguay.
La FIFA aclaró que los horarios se publican según el huso Este de Estados Unidos, que en junio mantendrá una diferencia de una hora respecto de Argentina.
Selecciones en espera y repechajes
Todavía quedan seis plazas por definirse en los repechajes de marzo de 2026.
Cuatro corresponden a Europa y dos al repechaje internacional, donde competirán combinados como la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Jamaica, Irak, Surinam y Bolivia.
En territorio europeo habrá una disputa intensa entre Italia, Ucrania, Turquía, Rumania, Polonia, Suecia, entre otros.
Argentina ya conoce su recorrido
La Selección Argentina debutará el 16 de junio en Kansas City, frente a Argelia por el Grupo J. Luego enfrentará a Austria y cerrará ante Jordania, según el esquema oficial difundido por la FIFA.
Cuadro completo:
CUADRO GENERAL – MUNDIAL 2026
JUEVES 11 DE JUNIO
- 16:00 – México vs. Sudáfrica (Grupo A)
- 23:00 – Corea del Sur vs. Europa D (Grupo A)
VIERNES 12 DE JUNIO
- 16:00 – Canadá vs. Europa A (Grupo B)
- 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)
SÁBADO 13 DE JUNIO
- 19:00 – Brasil vs. Marruecos (Grupo C)
- 01:00 (14/6) – Australia vs. Europa C (Grupo D)
- 22:00 – Haití vs. Escocia (Grupo C)
- 16:00 – Qatar vs. Suiza (Grupo B)
DOMINGO 14 DE JUNIO
- 14:00 – Alemania vs. Curazao (Grupo E)
- 20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
- 17:00 – Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
- 23:00 – Europa B vs. Túnez (Grupo F)
LUNES 15 DE JUNIO
- 13:00 – España vs. Cabo Verde (Grupo H)
- 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
- 16:00 – Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
- 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
MARTES 16 DE JUNIO
- 16:00 – Francia vs. Senegal (Grupo I)
- 19:00 – Repechaje 2 vs. Noruega (Grupo I)
- 22:00 – Argentina vs. Argelia (Grupo J)
- 01:00 (17/6) – Austria vs. Jordania (Grupo J)
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
- 17:00 – Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
- 20:00 – Ghana vs. Panamá (Grupo L)
- 14:00 – Portugal vs. Repechaje 1 (Grupo K)
- 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
JUEVES 18 DE JUNIO
- 13:00 – Europa D vs. Sudáfrica (Grupo A)
- 16:00 – Suiza vs. Europa A (Grupo B)
- 19:00 – Canadá vs. Qatar (Grupo B)
- 22:00 – México vs. Corea del Sur (Grupo A)
VIERNES 19 DE JUNIO
- 22:00 – Brasil vs. Haití (Grupo C)
- 19:00 – Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
- 01:00 (20/6) – Europa C vs. Paraguay (Grupo D)
- 16:00 – Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
SÁBADO 20 DE JUNIO
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
- 14:00 – Países Bajos vs. Europa B (Grupo F)
- 01:00 (21/6) – Túnez vs. Japón (Grupo F)
DOMINGO 21 DE JUNIO
- 13:00 – España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
- 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
- 16:00 – Bélgica vs. Irán (Grupo G)
- 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
LUNES 22 DE JUNIO
- 18:00 – Francia vs. Repechaje 2 (Grupo I)
- 21:00 – Noruega vs. Senegal (Grupo I)
- 14:00 – Argentina vs. Austria (Grupo J)
- 00:00 (23/6) – Jordania vs. Argelia (Grupo J)
MARTES 23 DE JUNIO
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
- 20:00 – Panamá vs. Croacia (Grupo L)
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
- 23:00 – Colombia vs. Repechaje 1 (Grupo K)
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
- 19:00 – Escocia vs. Brasil (Grupo C)
- 19:00 – Marruecos vs. Haití (Grupo C)
- 16:00 – Suiza vs. Canadá (Grupo B)
- 16:00 – Europa A vs. Qatar (Grupo B)
- 22:00 – Europa D vs. México (Grupo A)
- 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)
JUEVES 25 DE JUNIO
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
- 20:00 – Japón vs. Europa B (Grupo F)
- 23:00 – Europa C vs. Estados Unidos (Grupo D)
- 23:00 – Paraguay vs. Australia (Grupo D)
VIERNES 26 DE JUNIO
- 16:00 – Noruega vs. Francia (Grupo I)
- 16:00 – Senegal vs. Repechaje 2 (Grupo I)
- 00:00 (27/6) – Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)
- 00:00 (27/6) – Egipto vs. Irán (Grupo G)
- 21:00 – Uruguay vs. España (Grupo H)
- 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
SÁBADO 27 DE JUNIO
- 18:00 – Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
- 18:00 – Croacia vs. Ghana (Grupo L)
- 23:00 – Jordania vs. Argentina (Grupo J)
- 23:00 – Argelia vs. Austria (Grupo J)
- 20:30 – Colombia vs. Portugal (Grupo K)
- 20:30 – Repechaje 1 vs. Uzbekistán (Grupo K)