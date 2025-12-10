Sesión extraordinaria: la Legislatura envió a comisión los proyectos clave del Ejecutivo

La Legislatura chaqueña sesionó este martes en el marco de la extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero, cuyo objetivo era tratar dos proyectos que el Ejecutivo considera urgentes: la Ley de Consolidación de Deudas al 31/12/2025, que habilita la emisión de Bonos Chaqueños 2025 por hasta $300.000 millones, y la modificación de la Ley 1115-T para incorporar mecanismos de participación público-privada en el desarrollo portuario.

Sin embargo, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para que las iniciativas fueran debatidas en el recinto. Tras la conformación del quórum, el presidente del bloque radical, Sebastián Lazzarini, propuso que ambos proyectos ingresen formalmente y sean derivados a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La moción prosperó y la Legislatura resolvió convocar a una reunión extraordinaria de comisión para este miércoles a las 10.30, todavía con la integración actual.

La postura del PJ y el trasfondo político del freno

Horas antes de la sesión, legisladores del PJ habían anticipado que no acompañarían el tratamiento en el recinto. Esa definición dejó al oficialismo sin margen para avanzar y determinó el pase a comisión.

Si bien la oposición respaldó el ingreso de los proyectos, solicitó que la discusión se realice con la nueva conformación de la comisión, ya que este 10 de diciembre asumen los legisladores electos. En un inicio, el oficialismo aceptó el planteo, pero tras un cuarto intermedio cambió de posición y reafirmó que las iniciativas se debatirán este miércoles con la composición saliente.

Una vez que Hacienda emita despacho, se deberá convocar a una nueva sesión extraordinaria, esta sí a cargo del cuerpo legislativo renovado.

Qué propone la Ley de Consolidación de Deudas

El primer proyecto habilita al Ejecutivo a unificar obligaciones exigibles y títulos previos al 31 de diciembre de 2025 mediante Bonos de Consolidación, con el objetivo de descomprimir la carga financiera provincial y dar previsibilidad presupuestaria.

El texto contepla emisión de bonos por hasta $300.000 millones, plazo de seis años, con dos de gracia, interés a tasa BADLAR, exención de impuestos provinciales y municipales, posibilidad de usar los bonos para adquirir bienes del Estado y rescate anticipado para reinversión en proyectos productivos.

La Comisión de Evaluación y Verificación de Créditos, integrada por representantes de Hacienda, Contaduría, INSSSEP y municipios, será la encargada de revisar las acreencias presentadas por proveedores y contratistas.

Según fuentes del Ejecutivo, la herramienta permitirá normalizar pagos atrasados, reducir litigiosidad y evitar la paralización de servicios esenciales.

Reforma portuaria: el giro hacia las PPP

El segundo proyecto plantea actualizar la Ley 1115-T, incorporando la figura de iniciativa privada y la posibilidad de desarrollar obras e inversiones mediante participación público-privada. El objetivo es modernizar el sistema portuario y posicionarlo en un escenario regional cada vez más competitivo.

La propuesta establece que todas las iniciativas deberán regirse por procesos de licitación pública, con criterios de transparencia, libre concurrencia y control estatal.

Desde el Ejecutivo remarcan que la actualización busca “poner al sistema portuario chaqueño en condiciones de atraer inversiones y ampliar su infraestructura logística”, especialmente para la salida de la producción agroindustrial.

La sesión extraordinaria del 9 de diciembre terminó sin tratamiento en el recinto, pero con un calendario inmediato: este miércoles 10, la Comisión de Hacienda analizará ambos proyectos en una reunión extraordinaria con su composición actual. Si emite despacho, el Ejecutivo deberá convocar a una nueva sesión extraordinaria que será tratada por el nuevo cuerpo legislativo.