Zdero modifica su gabinete: asume como ministro un diputado electo crítico de las candidaturas testimoniales

El gobernador Leandro Zdero oficializó este miércoles una reconfiguración de su gabinete con la incorporación de dos nuevos ministros que asumirán este jueves en la Casa de Gobierno. Se trata de Julio Ferro, que quedará a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y de Diego Gutiérrez, quien pasará a conducir el Ministerio de Desarrollo Humano.

El Ejecutivo encuadró las modificaciones en “una nueva etapa de gestión” orientada, según comunicó, a fortalecer la administración pública, garantizar el orden, profundizar políticas educativas, robustecer el sistema de salud y ampliar la seguridad en todo el territorio provincial.

Julio Ferro, un diputado electo que desembarca en el Ministerio de Gobierno

Ferro, abogado y hasta ahora asesor legal de la Gobernación, fue electo diputado provincial en los comicios pasados, banca a la que no accederá tras aceptar la convocatoria del gobernador. Desde su nuevo rol encabezará la estratégica cartera encargada de la institucionalidad, el diálogo político, la justicia y los derechos humanos.

Su desembarco no pasa desapercibido: durante la campaña de 2025 había cuestionado con dureza la candidatura testimonial de Jorge Capitanich, cuando el entonces gobernador compitió para diputado provincial sin intención de asumir. “Se burló de la gente”, afirmó Ferro en aquel momento. Y agregó: “Esas candidaturas testimoniales son una burla a la voluntad popular”.

Diego Gutiérrez asume en Desarrollo Humano

El segundo cambio implica la salida del actual titular del área y la llegada de Diego Gutiérrez, abogado y vocal del IPDUV, con amplia experiencia en materia jurídica y social. El Ejecutivo destacó que su incorporación apunta a reforzar uno de los ejes centrales del esquema de gobierno: la articulación territorial y la atención de políticas sociales de base.

En un mensaje institucional, el Gobierno provincial explicó que los movimientos forman parte del Plan Estratégico Provincial y responden a la necesidad de contar con equipos “en permanente actualización” frente a la dinámica política y social actual.

“La gestión avanza, no se detiene, y se profundiza el rumbo de trabajo trazado desde el inicio”, expresó el comunicado oficial.