ANSES: de cuánto es la PUAM en diciembre 2025 con el aumento, el bono y el aguinaldo

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben en diciembre un incremento del 2,34% aplicado sobre todas las prestaciones previsionales que administra ANSES. Este ajuste, basado en el índice de inflación más reciente, se suma al bono extraordinario previsto para el mes y a la segunda cuota del aguinaldo, lo que eleva considerablemente los ingresos para el cierre del año.

El Gobierno confirmó que sólo un grupo de prestaciones de ANSES cobrará aguinaldo en diciembre 2025

ANSES destacó que este incremento impacta de manera directa no solo en la PUAM, sino también en la jubilación mínima, la máxima y las pensiones no contributivas, contemplando a todos los sectores previsionales que dependen del organismo.

Cuánto cobra una persona con PUAM en diciembre 2025

El monto mensual de la PUAM quedó fijado en 272.703,67 pesos. A ese valor se le suma el bono extraordinario de 70.000 pesos y el importe correspondiente al aguinaldo, calculado como el 50% del haber mensual. De este modo, la liquidación total para diciembre asciende a 479.055,50 pesos, acreditados en la misma fecha de cobro habitual según la terminación del DNI.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

El aumento de diciembre también modificó los valores de otras prestaciones previsionales. La jubilación mínima quedó en 340.879,59 pesos, a los que se suman el bono y el aguinaldo. La jubilación máxima, en tanto, asciende a 2.293.796,92 pesos, monto al que se agrega únicamente el aguinaldo. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los 238.615,71 pesos, con el bono y la segunda cuota del SAC incorporados al pago final.

La segunda parte del aguinaldo se deposita de manera automática junto con los haberes del mes, tal como establece el calendario de pagos oficial de ANSES.

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre: cómo quedan las fechas para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

Cómo se distribuye el bono previsional de diciembre

El bono de 70.000 pesos se acredita de manera automática junto con la prestación mensual. Está destinado principalmente a quienes perciben haberes mínimos, entre ellos los titulares de PUAM y de pensiones no contributivas. Para los jubilados que cobran por encima del mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta alcanzar un tope establecido en 410.879,59 pesos. Esta medida busca reforzar los ingresos de quienes se encuentran en situación más vulnerable frente a la inflación acumulada del año.

Cómo iniciar un trámite previsional en ANSES

Para tramitar la PUAM o iniciar un expediente jubilatorio, el primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave personal. Allí se pueden verificar los años de aporte registrados. En caso de detectar períodos faltantes, es posible presentar documentación laboral que permita acreditarlos, como certificaciones de servicios o recibos de sueldo. El trámite se formaliza mediante el formulario 6.18 y requiere solicitar un turno previo para presentarse en una oficina del organismo con DNI y toda la documentación correspondiente.