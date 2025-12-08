ANSES pagará hasta $334.800 en diciembre: quiénes recibirán la Prestación por Desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario y los montos actualizados de la Prestación por Desempleo, un programa destinado a trabajadores despedidos sin causa que se encontraban bajo relación de dependencia. Durante diciembre, los beneficiarios recibirán hasta $334.800, aunque el promedio general ronda los $322.000, según los parámetros vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El organismo previsional recordó que esta asistencia económica funciona como un sostén temporal mientras el titular busca reinsertarse en el mercado laboral, permitiendo cubrir gastos esenciales durante el período de transición.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio establecido por la Ley 24.013 que otorga una ayuda mensual a aquellas personas que fueron desvinculadas sin causa, por finalización de contrato, por quiebra del empleador o por acontecimientos involuntarios que imposibiliten la continuidad laboral. También incluye casos de enfermedades o accidentes que impidan seguir trabajando.

El trámite puede iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido y requiere presentar documentación que acredite la causal correspondiente. La gestión se realiza desde la web de ANSES o presencialmente con turno previo.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Para solicitar la prestación, el solicitante debe cumplir con al menos una de estas condiciones:

- Haber sido despedido sin causa justificada.

- Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato laboral.

- Verse afectado por la quiebra o cierre del empleador.

- Presentar condiciones médicas o accidentes que impidan continuar con la actividad.

En todos los casos, es indispensable que la persona haya trabajado en relación de dependencia y cuente con los aportes correspondientes.

Cuánto paga ANSES: montos mínimos y máximos en 2025

Desde el 1 de agosto de 2025, ANSES actualizó los valores según la evolución del SMVM. Los montos vigentes son:

- Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM).

- Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM).

De esta manera, el promedio depositado este mes ronda los $322.000, dependiendo de los ingresos previos y la antigüedad laboral del solicitante.

Los pagos se acreditan en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, gestionada por ANSES sin costo adicional para el beneficiario. Inicialmente se puede retirar el dinero por ventanilla y, posteriormente, se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros o realizar compras.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo — Diciembre 2025

ANSES informó que los depósitos se realizarán en estas fechas, según terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Aunque no todas las gestiones son presenciales, ANSES recomienda revisar previamente la documentación obligatoria:

Ingresar a www.anses.gob.ar y seleccionar “Prestación por Desempleo”. Validar identidad mediante Mi ANSES. Cargar la documentación respaldatoria del despido. Confirmar la solicitud y seleccionar el método de cobro.

En caso de requerir asistencia, se puede solicitar un turno en una oficina del organismo.

