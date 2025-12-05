ANSES amplió su programa de descuentos: nuevas rebajas para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó nuevos beneficios a su programa de descuentos destinado a jubilados y pensionados, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano y distintas entidades financieras. El plan, que apunta a aliviar el consumo básico de este sector, incorporó nuevas rebajas semanales y cuotas sin interés, con alcance tanto en supermercados como en farmacias y canales de comercio online.

En diciembre, el esquema se amplió con la incorporación de Banco Supervielle, que implementará beneficios exclusivos que permiten ahorrar hasta 50.000 pesos mensuales combinando distintos medios de pago.

Rebajas exclusivas y reintegros ampliados

Según confirmaron desde ANSES, el nuevo convenio habilita un 20% de descuento usando tarjeta de débito del banco, con un tope de $25.000 semanales, y un reintegro adicional del 15.000 pesos al abonar mediante billetera digital con QR. Ambos beneficios son acumulables, lo que permite obtener hasta $40.000 de devolución cada martes en supermercados adheridos.

Además, se suma un descuento diferencial del 25% sin tope en una reconocida cadena de supermercados, pensado para compras mensuales o de alto volumen. En farmacias, el acuerdo prevé un 50% de descuento por pago con tarjeta de débito o QR, ambos con límite de $6.000 por operación, ampliable a $12.000 si se combinan las modalidades.

Para el canal de comercio electrónico, se dispuso un 15% de descuento los martes y miércoles en compras realizadas desde Tienda Supervielle a través de Mercado Libre, dentro de los rubros alimentos, higiene y farmacia, con un tope de $10.000 al pagar con débito.

Asimismo, los beneficiarios del banco podrán acceder a 3 cuotas sin interés todos los días en farmacias adheridas usando tarjeta de crédito VISA, y 12 cuotas los jueves.

Beneficios vigentes con otras entidades

El Banco Nación continúa ofreciendo un 5% de reintegro adicional sobre compras efectuadas vía BNA+ MODO, con límite de $20.000 mensuales. También otorga un rendimiento del 32% anual sobre saldos diarios de cuentas de hasta $500.000.

Por su parte, Banco Galicia mantiene sus beneficios con hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales de $20.000 y $12.000 según el rubro. Sus cuentas remuneradas FIMA ofrecen rendimiento del 33,2% diario sin límite de monto.

El programa continúa vigente con una red amplia de comercios adheridos, bajo esquemas diferenciados:

- Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% extra en perfumería y limpieza, sin tope.

- Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.

- Josimar: 15% sin tope en todos los productos.

- Carrefour: 10% de descuento por operación, con tope de $35.000.

- Día: 10% en todas las compras, con límite de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

- Chango Más: 10% con tope de $15.000.