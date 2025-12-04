ANSES: cuánto devuelve por la Libreta AUH presentada antes del 31 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteró que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre. Este requisito anual es indispensable para acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad, y también para acceder a la devolución del 20% retenido cada mes por el organismo.

La advertencia se da en un mes particular: diciembre llega con un incremento del 2,34% para todas las asignaciones, actualizado según la movilidad que incorpora la inflación de octubre, tal como lo dispone el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Qué es la Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario que certifica que los niños y adolescentes cumplieron con el calendario de vacunación, los controles médicos y la asistencia escolar. Para menores de 4 años, ANSES verifica la totalidad del esquema sanitario; para quienes estén escolarizados, se controla además la continuidad educativa.

Sin esta presentación anual, el organismo no habilita el pago de las retenciones acumuladas, que representan un monto significativo para muchas familias.

Cómo tramitar la Libreta AUH paso a paso

El trámite se realiza tanto de manera digital como presencial. Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En Hijos > Libreta AUH, revisar que la información del menor esté correcta.

Si falta algún dato, seleccionar Generar Libreta y descargar el formulario.

Imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela correspondiente para su firma.

Sacar una foto del formulario completo (formato JPG, menos de 3 MB, sobre superficie plana y bien iluminada).

Volver a Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

La presentación queda formalizada cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando la carga correcta del formulario.

Cuánto devuelve ANSES al presentar la Libreta AUH

Al presentar la Libreta, ANSES libera las retenciones acumuladas durante todo el año, equivalentes al 20% de cada haber mensual. Si el trámite no se realiza antes del 31 de diciembre, esa devolución queda pendiente y no se paga.

Monto de la AUH en diciembre 2025

Con el aumento vigente, la Asignación Universal por Hijo alcanza los $122.492.

- Retención del 20%: $24.498,40

- Monto mensual en mano: $97.993,60

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, el haber asciende a $398.853.

- Retención del 20%: $79.770,60

- Monto mensual en mano: $319.082,40

Estos valores serán los que ANSES tomará como base para calcular el total de retenciones a devolver cuando el beneficiario presente la Libreta.

Plazos y calendario

ANSES recordó que la fecha límite para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025. Además, los pagos del organismo comenzarán el martes 9 de diciembre, ya que el feriado del 8 modificará el cronograma habitual.

