Quiénes cobran más de $300.000 por Desempleo en diciembre según ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que a fines de diciembre comenzará a depositar los montos correspondientes a la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores que quedaron sin empleo en el último año. Para diciembre 2025, el beneficio puede superar los $300.000, de acuerdo al salario previo del trabajador y al tope establecido por el organismo.

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre: cómo quedan las fechas para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

El programa está pensado para acompañar a quienes formaban parte del empleo registrado y fueron despedidos de manera involuntaria, garantizando un ingreso mensual mientras buscan reincorporarse al mercado laboral. Como ocurre con el resto de las prestaciones, los pagos se realizan siguiendo el Calendario de ANSES, que en diciembre se activa a partir del lunes 22.

El monto máximo vigente para este mes asciende a $322.000, cifra que se actualiza periódicamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y del mejor salario percibido por el trabajador durante los últimos seis meses de relación laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores registrados que hayan sido desvinculados sin causa o en situaciones contempladas por la normativa laboral. Los requisitos varían según el tipo de empleo previo:

Trabajadores permanentes

- Deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años.

El Gobierno volvió a ampliar el Presupuesto 2025: más fondos para Salud, Educación, ANSES y Discapacidad

Trabajadores eventuales o de temporada

- Deben contar con más de 90 días trabajados en el último año y hasta 12 meses acumulados en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción (Ley 22.250)

- Necesitan al menos 8 meses de aportes registrados durante los dos años previos a la finalización de la obra.

La cantidad de meses que se puede cobrar la prestación depende del historial de aportes y del tiempo trabajado. El objetivo del programa es brindar asistencia temporal mientras el trabajador busca un nuevo empleo formal.

Monto de la Prestación por Desempleo en diciembre 2025

El cálculo del beneficio se determina así:

- Se toma el mejor salario percibido por el trabajador en los últimos seis meses.

- Se abona el 75% de ese salario.

- Rige un tope máximo que, en diciembre 2025, se ubica en $322.000.

Esto significa que los beneficiarios pueden recibir más de $300.000, dependiendo de su remuneración previa.

El Gobierno confirmó que sólo un grupo de prestaciones de ANSES cobrará aguinaldo en diciembre 2025

Cuándo se cobra el Desempleo ANSES en diciembre 2025

El pago se organiza por terminación de DNI. Las fechas confirmadas por ANSES son:

- DNI 0 y 1: 22 de diciembre

- DNI 2 y 3: 23 de diciembre

. DNI 4 y 5: 26 de diciembre

- DNI 6 y 7: 29 de diciembre

- DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y el lugar de cobro en Mi ANSES, dentro de la sección "Fecha y lugar de cobro".

LV / lr